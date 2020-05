Thanh An (Thanh Chương): Tin tưởng, đoàn kết vươn lên trong nhiệm kỳ mới

Quang cảnh đảo chè (xã Thanh An, Thanh Chương) từ trên cao. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo



Thanh An là xã miền núi thuộc diện hưởng lợi Chương trình 135; không chỉ khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội, mà ở các nhiệm kỳ trước do sai phạm trong quản lý đất đai của một số cán bộ và nội bộ Đảng chưa thật sự đoàn kết, thống nhất; trong thời gian dài, địa phương rơi vào tình trạng khủng hoảng niềm tin trong cán bộ, đảng viên và người dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Nhận rõ những khó khăn, bước vào nhiệm kỳ 2015 - 2020, trên cơ sở những bài học được rút ra, Đảng bộ xã Thanh An xác định khâu đột phá trước hết là xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, từ đó lan tỏa tạo đồng thuận cao trong nhân dân. Các chủ trương đưa ra trong nhiệm kỳ, từ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đều được bàn bạc thấu đáo, phát huy cao tính dân chủ, phát huy trí tuệ trong tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, nhân dân để triển khai.

Đảng ủy xã Thanh An hội ý cùng với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong triển khai các giải pháp phát triển kinh tê - xã hội trên địa bàn. Ảnh: MH

Quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện, Đảng ủy xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân để bám việc, sát cơ sở; chú trọng công khai, minh bạch trong các khâu; phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên “làm trước”; đặc biệt luôn biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Đảng ủy xã đã chủ động vào cuộc giải quyết những việc mới, việc khó, nhạy cảm, không né tránh; chăm lo xử lý các vấn đề tồn đọng, bức xúc, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dân; đơn thư, phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Từ đó, niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy ngày một củng cố; không khí đồng thuận trong Đảng, trong nhân dân ngày một nâng cao vì sự phát triển chung của địa phương.

Cơ sở vật chất Trường tiểu học Thanh An từng bước được đầu tư nâng cấp khang trang. Ảnh: Minh Chi

Xây dựng niềm tin, tạo mối đoàn kết

Từ những đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền và sự vào cuộc đồng bộ của MTTQ, các tổ chức đoàn thể, kết quả thực hiện nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng bộ xã đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 ở Thanh An đạt và vượt kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Danh Duyên - Bí thư Đảng ủy xã Thanh An cho biết, trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đề án Phát triển một số cây trồng hàng hóa, tạo vùng nguyên liệu gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm của Huyện ủy Thanh Chương, Đảng ủy xã đã chỉ đạo, vận động nhân dân mở rộng diện tích gắn với đẩy mạnh ứng dụng KHKT trên cây chè. Trong nhiệm kỳ đã trồng mới trên 155 ha, nâng tổng diện tích chè toàn xã lên hơn 500 ha.

Gắn với tăng diện tích, nhiều hộ trồng chè cũng mạnh dạn đầu tư thâm canh, đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiêu từ 70 - 100 triệu đồng/hộ, đảm bảo cây chè sinh trưởng, phát triển tốt. Nhờ đó, năng suất, sản lượng chè của địa phương tăng cao so với đầu nhiệm kỳ; từ sản lượng chè búp tươi đạt 4.800 tấn năm 2015; năm 2019 đạt 5887,1 tấn.

Thanh An đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạp phát triển cây ăn quả có múi.

Cấp ủy, chính quyền xã cũng chỉ đạo nhân dân trồng mới và trồng lại rừng nguyên liệu đạt hơn 540 ha; vận động nhân dân ở các thôn có diện tích vườn đồi lớn như Thượng Lâm, An Ngọc, An Hòa, An Bình…, cải tạo vườn tạp để trồng các cây có giá trị hàng hóa như cam bù, bưởi da xanh, chanh… Chăn nuôi được chuyển hướng theo mô hình gia trại tập trung với các con nuôi chủ lực lợn, gà bản địa; tận dụng diện tích mặt nước để mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản lên 120 ha.