Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác

(Baonghean.vn) - Sáng 10/12, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) diễn ra Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tiếp nối, nâng tầm và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác tốt đẹp của 3 địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị đánh giá 1 năm kết quả thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Cường

Dự hội nghị về lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về lãnh đạo Quân khu 4 có Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đoàn ĐBQH - HĐND và lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh... của 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh.

CỦNG CỐ, BỒI ĐẮP, LÀM SÂU SẮC THÊM MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC

3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh với nhiều điều kiện tương đồng về địa lý, con người và lịch sử; nằm ở vị trí chiến lược quan trọng, phía Bắc vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, chiếm 10,1% diện tích của cả nước.

Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 3 tỉnh: Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh chủ trì, điều hành hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Hợp tác phát triển liên kết vùng đã và đang là xu thế tất yếu được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo. Thời gian qua, 3 tỉnh đã tăng cường liên kết, hợp tác, đặc biệt là ngày 16/9/2022, tại TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa), lãnh đạo 3 tỉnh đã ký Bản ghi nhớ hợp tác phát triển giai đoạn 2022 - 2025.

Sau 1 năm triển khai thực hiện chương trình hợp tác đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực như: Vận động, thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng; công thương; nông nghiệp và phát triển nông thôn; du lịch; văn hóa, thể thao; giáo dục - đào tạo; y tế; lao động; quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng;…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các tỉnh dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Những kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và tiếp tục thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác, lâu dài giữa các địa phương, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển chung của vùng và cả nước.

Tỉnh Thanh Hóa: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 ước đạt 7,01% (đứng thứ 29 cả nước). Quy mô GRDP năm 2023 ước đạt 272.950 tỷ đồng, đứng thứ 8/63 địa phương trong cả nước. Tỉnh Nghệ An: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 đạt 7,14% (đứng thứ 26 cả nước). Quy mô GRDP (giá hiện hành) năm 2023 ước đạt 195.199 tỷ đồng, đứng thứ 10/63 địa phương trong cả nước. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An đã có sự bứt phá về thu hút FDI, là điểm sáng nổi bật: Năm 2022 lần đầu tiên vào nhóm 10/63 địa phương thu hút FDI lớn nhất với tổng số vốn đăng ký 961,3 triệu USD; năm 2023, tính đến ngày 7/12/2023, tổng số vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh là 1,42 tỷ USD (dự kiến cả năm 2023 đạt xấp xỉ 1,5 tỷ USD). Tỉnh Hà Tĩnh: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 ước đạt 8,05% (đứng thứ 15 cả nước). Quy mô GRDP (giá hiện hành) năm 2023 ước đạt 102.500 tỷ đồng.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu khai mạc và chào mừng hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu khai mạc và chào mừng hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Hội nghị chính là cơ hội để lãnh đạo 3 tỉnh trao đổi, đánh giá toàn diện, sâu sắc những kết quả, thành tựu đạt được, những hạn chế, tồn tại trong hợp tác phát triển giữa 3 địa phương, từ đó đề xuất định hướng, giải pháp hợp tác, liên kết trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị. Clip: Ngân Hạnh - Lâm Tùng - Thành Cường

Hội nghị cũng là cơ hội để 3 tỉnh chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở từng địa phương; qua đó tăng cường củng cố, bồi đắp và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác cùng phát triển trong thời gian tới.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

“Tỉnh Nghệ An luôn kỳ vọng và tin tưởng rằng, Chương trình hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả cao nhất, thực chất hơn và đi vào chiều sâu, mở ra nhiều triển vọng mới, cơ hội hợp tác mới và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa 3 địa phương”, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh.

