Thanh Hóa vs Thể Công Viettel: ngày về của HLV Popov Vòng 9 V-League 2025/26 lúc 18h00 ngày 2/11 tại SVĐ Thanh Hóa, trực tiếp trên FPT Play: Thể Công Viettel bất bại 7/8 vòng và đứng thứ 3; Thanh Hóa vừa có thắng lợi đầu tay.

18h00 hôm nay 2/11, SVĐ Thanh Hóa chờ ngày trở lại của HLV Velizar Popov trong cuộc đối đầu giữa Đông Á Thanh Hóa và Thể Công Viettel ở vòng 9 V-League 2025/26. Nhà cầm quân từng mang về 2 Cúp Quốc gia và 1 Siêu Cúp cho xứ Thanh nay dẫn dắt đội bóng áo lính, nơi đang duy trì phong độ ổn định với lối chơi giàu năng lượng, pressing mạnh và tổ chức chặt chẽ.

Thông tin trận đấu

Giải đấu: Vòng 9 V-League 2025/26

Thời gian: 18h00 ngày 2/11

Địa điểm: SVĐ Thanh Hóa

Trực tiếp: FPT Play

Ngày về của HLV Velizar Popov

Popov trở lại xứ Thanh trong vai trò đối đầu, sau quãng thời gian tạo dựng dấu ấn với 2 Cúp Quốc gia và 1 Siêu Cúp. Dưới sự dẫn dắt của ông, Thể Công Viettel sau 8 vòng đang đứng thứ 3 với 4 chiến thắng, 3 trận hòa. Chuỗi kết quả đó phản ánh triết lý bóng đá giàu năng lượng, pressing mạnh mẽ và kỷ luật chiến thuật, giúp đội quân áo lính duy trì tính ổn định.

Phong độ và bức tranh chiến thuật

Thể Công Viettel đang bất bại 7/8 vòng và ở nhóm ứng viên vô địch. Lối chơi pressing và tổ chức chặt chẽ giúp họ kiểm soát nhịp độ, gây áp lực liên tục và hạn chế sai số ở các khu vực then chốt.

Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa dưới thời HLV Choi Won Kwon trải qua giai đoạn khó khăn. Đội chủ nhà mới có chiến thắng đầu tiên ở vòng gần nhất và vẫn nằm trong nhóm cuối bảng. Lợi thế sân nhà cùng tâm lý “không còn gì để mất” có thể giúp Thanh Hóa gia tăng cường độ tranh chấp, thu hẹp không gian ở trung lộ và tìm cơ hội khi đối thủ bị kéo giãn.

Các điểm nóng chuyên môn

Cường độ pressing: Thể Công Viettel có xu hướng đẩy cao nhịp ngay từ phần sân đối phương; khả năng thoát pressing của Thanh Hóa sẽ quyết định chất lượng chuyển trạng thái.

Tổ chức phòng ngự: Tính kỷ luật và khoảng cách đội hình là điểm tựa của đội khách; Thanh Hóa cần sự sắc sảo trong những pha bóng thứ hai để tạo khác biệt.

Tâm lý thi đấu: Thanh Hóa có lợi thế khán giả và tinh thần sau chiến thắng gần nhất; Thể Công Viettel hướng tới duy trì sự ổn định đã thể hiện sau 8 vòng.

Đội hình dự kiến

Thanh Hóa Thể Công Viettel Xuân Hoàng, Minh Đoàn, Văn Lợi, Đình Huyên, Thái Bình, Văn Thuận, Abdurakhmanov, Trùm Tỉnh, Nguyên Hoàng, Damoth, Rimario Văn Việt, Kyle Nino, Viết Tú, Tiến Anh, Văn Tú, Tuấn Tài, Văn Khang, Nhật Nam, Wesley, Lucas, Pedro

Ý nghĩa với cuộc đua

Một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp Thể Công Viettel củng cố vị thế ứng viên và đà ổn định. Với Thanh Hóa, điểm số ở trận này có ý nghĩa giảm áp lực, tạo nền tảng tinh thần cho chặng đường tiếp theo.

Trực tiếp và cập nhật

Trận đấu bắt đầu lúc 18h00 ngày 2/11 và được trực tiếp trên FPT Play. Diễn biến và kết quả sẽ được cập nhật liên tục ngay sau khi bóng lăn.