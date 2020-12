Thành lập đoàn công tác giải quyết tồn đọng trong GPMB Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Nghệ An

Sáng 16/12, Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải do Thứ trưởng Nguyễn Nhật dẫn đầu có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về việc rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Làm việc với đoàn có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo thị xã Hoàng Mai, các huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc và Hưng Nguyên. Ảnh: Đ.C Đã GPMB được 89,7%



Đến thời điểm này, liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật... và các công tác khác liên quan Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An, về trích lục, trích đo đã phê duyệt 87,84/87,84 km, đạt 100%.

Đã phê duyệt được 2.064,53 tỷ đồng, đạt 100% vốn đã cấp (Đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu: 970,69 tỷ; Đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt: 1.093,83 tỷ).

Về nguồn vốn được cấp, chi trả giải ngân: Lũy kế kế hoạch vốn được cấp: 1.948,45 tỷ đồng (vốn 2020: 1.251,95 tỷ). Lũy kế kế hoạch đã giải ngân: 1.784,02 tỷ đồng, đạt 91,2%. Lũy kế kế hoạch giải ngân vốn năm 2020: 1.087,53/1.251,95 tỷ đồng, đạt 86,9%.

Đã GPMB được khoảng 78,81/87,84 km, đạt 89,7%. (Đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu: 38,83 km; Đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt: 39,08 km). Trong đó: Đất nông nghiệp: 77,45/79,31 km, đạt 97,6% (còn lại 1,86 km); Đất ở, đất vườn: 1,36/3,47 km, đạt 39,2% (Còn lại 2,11 km); Đất ở phải tái định cư (5,06 km): Chưa.

Kiểm tra tại Khu tái định cư xã Quỳnh Trang (TX. Hoàng Mai). Ảnh tư liệu Đ.C Về tái định cư (30 vị trí /606 hộ, trong đó, 3 vị trí xen dắm: Xã Diễn Đoài 2 vị trí, xã Hưng Châu 1 vị trí: 27 vị trí phải xây dựng hạ tầng), trong đó: Đang triển khai xây dựng 26/27 vị trí (TX. Hoàng Mai 2 vị trí; Quỳnh Lưu 3 vị trí; Yên Thành 1 vị trí; Diễn Châu 6 vị trí; Nghi Lộc 2 vị trí; Hưng Nguyên 12 vị trí), 1 vị trí còn lại chưa triển khai thi công (Diễn Châu 1 vị trí (xã Diễn Đoài) đã lựa chọn nhà thầu thi công xong, chưa GPMB được vì các hộ dân không thống nhất, đang thực hiện quy trình cưỡng chế thu hồi đất.



Hiện nay đã xây dựng hoàn thành được 3/26 khu (huyện Quỳnh Lưu), tổ chức bốc thăm phân lô cho các hộ dân được 11/27 khu nhưng chưa giao đất cho các hộ dân (Diễn Châu 3/7 khu, Yên Thành 1/1 khu, Nghi Lộc 1/2 khu, Hưng Nguyên 7/12 khu); các khu còn lại chưa bốc thăm phân lô.

Số mồ mả phải di dời khoảng 662 ngôi, đã di dời được 217 ngôi, còn 445 ngôi chưa di dời...

Đẩy nhanh việc giải ngân trong năm 2020

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương, sở, ngành liên quan đã kiến nghị những khó khăn, vướng mắc hiện nay. Theo đó, quá trình lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các khối lượng còn lại của địa phương chưa đảm bảo kế hoạch, tiến độ đề ra. Một số địa phương còn vướng mắc một số thửa liên quan đến đất nông nghiệp, đất ở, xây dựng hạ tầng tái định cư....

Thứ trưởng Nguyễn Nhật phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đ.C Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho rằng, tiến độ giải ngân đến thời điểm này mới đạt 86% là chậm. Bởi vậy, các địa phương phải đặc biệt quan tâm, đẩy nhanh việc giải ngân trong năm 2020. Về công tác giải phóng mặt bằng hiện đạt gần 90%, số lượng còn lại không nhiều, tuy nhiên, đó là những vấn đề phức tạp, bởi vậy, tỉnh cần thành lập tổ xử lý "nóng" để giải quyết triệt để, không để tồn đọng kéo dài.

Thứ trưởng cũng lưu ý Ban Quản lý dự án 6 phối hợp với địa phương kiểm tra lại vị trí cắm mốc sau khi đã giải phóng mặt bằng, không để tình trạng tái lấn chiếm, nhất là đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Đề nghị các huyện và Ban Quản lý dự án 6 hợp đồng sử dụng các tuyến đường sẵn có tại địa phương để vận chuyển vật liệu xây dựng, sau khi hoàn thiện dự án phải sửa chữa, hoàn trả lại tuyến đường đúng hiện trạng ban đầu, không để ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt của người dân.