Thanh niên mượn xe máy của bạn rồi cầm cố lấy tiền tiêu xài

Ngày 21/8, Công an huyện Diễn Châu cho biết vừa điều tra, làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của đối tượng Lê Quang Trường.

Trước đó, ngày 18/8, Công an huyện Diễn Châu tiếp nhận tin báo của anh Lê Văn Long (SN 1994), trú tại xóm Hạc Linh, xã Đô Thành (Yên Thành). Anh Long cho biết, ngày 20/3/2021, Lê Quang Trường (SN 1998), trú tại xã Tăng Thành (Yên Thành) gặp anh tại xã Diễn Hồng (Diễn Châu) và mượn chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter, BKS 49E1-201.91 trị giá khoảng 10 triệu đồng. Tuy nhiên, đến ngày 18/8 Trường vẫn chưa trả lại xe, điện thoại không thể liên lạc được.

Đối tượng Lê Quang Trường. Ảnh: Bình Nguyên

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Diễn Châu đã xác minh. Kết quả cho thấy, sau khi mượn xe máy của anh Long, Trường đã mang đi cầm cố tại thị xã Thái Hòa với số tiền 4.000.000 đồng để tiêu xài cá nhân.



Quá trình điều tra, lực lượng Công an phát hiện Lê Quang Trường từng gây ra vụ trộm cắp tài sản và đã bị Công an thành phố Vinh khởi tố vào ngày 24/4/2021. Hiện, đơn vị đã chuyển hồ sơ cho tòa án để đưa bị can ra xét xử trước pháp luật./.