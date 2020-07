Thanh niên xung phong Nghệ An: Mãi xứng đáng với truyền thống anh hùng

Với những cống hiến, hy sinh và những thành tích đặc biệt xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến và trong thời kỳ tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, xây dựng xã hội chủ nghĩa miền Bắc, lực lượng TNXP Nghệ An vinh dự, tự hào được Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ tặng 121 Huân chương Chiến công và Huân chương Lao động cho các tập thể cá nhân; được nhận 41 lá cờ thi đua và 4 lá cờ luân lưu của Bác Hồ tặng; Bác Hồ tặng cờ thi đua khá nhất cho Đội TNXP Cù Chính Lan phục vụ mặt trận Trung – Thượng Lào 1952-1953. Đại đội TNXP 333 tại cầu Cấm vinh dự được Bác Hồ tặng radio và gửi Thư khen ngợi. Lực lượng TNXP Nghệ An đã có 754 chiến sĩ thi đua, trong đó có 253 dũng sỹ thắng Mỹ; 7 đơn vị được Bộ Giao thông Vận tải tặng Danh hiệu “Dũng sỹ thắng Mỹ ngành Giao thông Vận tải”...

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968-31/10/2008), tập thể 14 cán bộ, chiến sĩ TNXP Đại đội 317- Đội 65 được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950-15/7/2010), Lực lượng TNXP Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vĩ trang nhân dân. Năm 2018, Lực lượng TNXP Nghệ An vinh dự được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 đơn vị: Đại hội TNXP 202 Nghệ An công tác tại Quảng Bình; Đại đội TNXP 333- đội 67 tại Cầu Cấm; Đại đội TNXP 168 – Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn... Năm 2009, cá nhân đồng chí Hồ Thị Thu Hiền, nguyên Đại đội trưởng Đại đội TNXP 202 Nghệ An vinh dự được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.