Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Nghệ An 7 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 10 Chiều 6/10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã trao 7 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào Nghệ An khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10.

Dự chương trình, có đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh - Bùi Thanh Nhân bày tỏ sự xúc động khi có mặt tại Nghệ An để thăm hỏi, động viên bà con sau những thiệt hại nặng nề do bão lũ.

Trong nhiều năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều lần kề vai sát cánh cùng đồng bào miền Trung nói chung, Nghệ An nói riêng trong thiên tai, bão lũ. Mỗi chuyến đi, mỗi phần hỗ trợ, dù ít hay nhiều, đều là minh chứng rõ ràng cho tinh thần “Vì cả nước, cùng cả nước” mà Thành phố luôn hướng tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh - Bùi Thanh Nhân trao biển hỗ trợ Nghệ An 7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Ảnh: Thanh Quỳnh

Với tình cảm gắn bó đặc biệt của thành phố mang tên Bác dành cho quê hương của Người, trong những ngày mưa bão hoành hành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh luôn dõi theo miền Trung, nhất là Nghệ An.

Từ đầu năm đến nay, cán bộ, người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có 3 đợt ủng hộ Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai. Tổng 3 đợt hỗ trợ là 15 tỷ đồng. Trong đó, đợt ủng hộ lần này để giúp nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 10 là 7 tỷ đồng.

Đại diện đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh trao hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An có gia đình bị ảnh hưởng do bão số 10 giá trị 1 tỷ đồng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bên cạnh ủng hộ về tiền mặt, trong những quãng thời gian Nghệ An bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, trực tiếp tại Nghệ An. Tiêu biểu, Sở Y tế Thành phố đã huy động lực lượng y, bác sĩ từ nhiều bệnh viện chuyên khoa, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh và trao tặng thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho bà con.

Các sở, ngành và đoàn thể khác cũng đã đồng hành cùng bà con trong việc sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ sinh kế, trao học bổng cho các em nhỏ.

Đại diện Đoàn công tác trao hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà ở cho bà Trịnh Thị Xử (xóm Hưng Phúc 1, xã Lam Thành). Ảnh: Thanh Quỳnh

Căn nhà của bà Trịnh Thị Xử bị sập hoàn toàn sau bão số 10. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại chương trình làm việc, đại diện đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh đã trao hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An 7 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An có gia đình bị ảnh hưởng do bão số 10 là 1 tỷ đồng.

Đoàn công tác cũng đã có mặt tại UBND xã Lam Thành và trao hỗ trợ sửa chữa nhà cho 10 hộ (30 triệu đồng/hộ), và trao mỗi hộ 1 túi thuốc gia đình.

Đặc biệt, đoàn công tác trao hỗ trợ 60 triệu đồng cho gia đình bà Trịnh Thị Xử (xóm Hưng Phúc 1, xã Lam Thành) - gia đình có nhà bị sập hoàn toàn sau bão số 10.

Đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh trao biển hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề sau bão số 10. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và đại diện lãnh đạo xã Lam Thành bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành cho Nghệ An.

Đồng chí Kha Văn Tám cũng chia sẻ thêm về những thiệt hại nặng nề do các cơn bão đã gây ra cho tỉnh nhà. Đồng thời ghi nhận nghĩa tình sẻ chia của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm và hơn 20 đoàn thiện nguyện từ Thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp đến hỗ trợ Nghệ An trong những lần tỉnh nhà gặp thiên tai.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định sẽ phân bổ kịp thời nguồn lực hỗ trợ đến nhân dân vùng bị ảnh hưởng để sớm ổn định cuộc sống.