Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Nghệ An khắc phục thiệt hại do lũ lụt

Cùng đi có đồng chí Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.

Tiếp đón đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy...

Đoàn công tác trao tiền ủng hộ Nghệ An khắc phục hậu quả do mưa lũ, ngập lụt gây ra. Ảnh: Thu Hương

Dịp này, Đoàn cán bộ lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trao hỗ trợ số tiền 2,2 tỷ đồng để góp phần giúp đỡ đồng bào tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại do hoàn lưu bão số 9 gây ra những ngày qua.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chân thành cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia khó khăn của cán bộ, nhân dân TP. Hồ Chí Minh đối với tỉnh Nghệ An. Đây là tình cảm hết sức quý báu, sự động viên kịp thời, có ý nghĩa đối với tỉnh.