Thành phố Vinh: Các trường học loay hoay tìm lời giải cho việc giãn cách trong lớp

Một ngày trước khi học sinh chính thức trở lại trường, sáng 3/5, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cũng đã đi kiểm tra một số trường học đóng trên địa bàn thành phố Vinh. Đây là địa bàn đặc thù với số học sinh đông và vì thế việc đảm bảo an toàn cho học sinh càng phải được chú trọng. Tại Trường Tiểu học Lê Mao, mỗi lớp học có một vòi nước rửa tay và trang bị xà phòng, nước sát khuẩn đầy đủ. Cốc nước của học sinh sẽ được đánh số để đảm bảo học sinh không dùng chung. Ảnh: Mỹ Hà

Trường Tiểu học Đội Cung hiện sỹ số trung bình chung của toàn trường là 39 em/lớp. Tuy nhiên, riêng khối 2 và khối 4 học sinh có nhiều hơn từ 2 - 3 em. Do học sinh chênh lệch không quá nhiều nhà trường đang tiếp tục cân nhắc giải pháp tách học sinh ở các lớp vì có thể dẫn đến những xáo trộn trong việc tổ chức dạy và học. Ảnh: Mỹ Hà

Tại các trường mầm non, với đặc thù riêng, các trường cũng đã có phương án để đảm bảo an toàn. Tại Trường mầm non Hưng Phúc, học sinh đến trường sẽ được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Mỹ Hà