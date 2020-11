Thành phố Vinh cần ưu tiên phát triển các sản phẩm OCOP

Các doanh nghiệp chưa mặn mà với OCOP?

Theo bình chọn năm 2019, Nghệ An có 48 sản phẩm OCOP được gắn sao, trong đó 15 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao và 33 sản phẩm đạt 3 sao (Nghệ An chưa có sản phẩm đạt 5 sao). So với các huyện, thị khác, năm đầu tiên, TP Vinh được đánh giá khởi đầu khá thuận lợi với 11 sản phẩm nhưng sang năm 2020, vì nhiều lý do nên TP Vinh không còn nhiều sản phẩm tham gia.