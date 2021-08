Thành phố Vinh cho chủ trương đầu tư và điều chỉnh 6 dự án

Sáng 5/8, kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Vinh tiến hành thảo luận tại hội trường; thảo luận, thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

96 ý kiến thảo luận



Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến của các đại biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 4/8 với 97 ý kiến, tại phiên họp, lãnh đạo UBND thành phố và các phòng chuyên môn của UBND thành phố đã trả lời nhiều vấn đề liên quan.

Đó là các giải pháp phát triển kinh tế; thu thuế; chuyển đổi mô hình từ hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp; chuyển đổi mô hình quản lý chợ; phương án xử lý đối với tài sản công sau sáp nhập khối, xóm.

Đại biểu Nguyễn Như Hải (phường Hưng Dũng) nêu ý kiến thảo luận tại hội trường. Ảnh: Mai Hoa

Công tác đầu tư, nâng cấp hạ tầng đô thị; kế hoạch đầu tư trung hạn; giải pháp xử lý nợ đọng. Công tác quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Công tác triển khai hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 và các biện pháp chỉ đạo chống dịch Covid-19 thời gian tới; giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp và thiếu của các trường học trên địa bàn thành phố…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Thị Cẩm Tú trả lời một số vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất trường học. Ảnh: Mai Hoa Đồng chí Ngô Thị Hường - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng phòng Nội vụ UBND thành phố trả lời làm rõ một số vấn đề liên quan đến xử lý cán bộ, công chức thiếu tinh thần, trách nhiệm. Ảnh: Mai Hoa Kết thúc phần thảo luận tại hội trường, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh đề nghị UBND thành phố xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp, chỉ đạo quyết liệt thúc đẩy phát triển kinh tế; quản lý hiệu quả quy hoạch, đô thị, đất đai, ô nhiễm môi trường; đảm bảo quốc phòng - an ninh.



Chủ tịch HĐND thành phố cũng nêu tình trạng có nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri qua nhiều kỳ, nhiều năm chưa giải quyết. Bên cạnh nguyên nhân do nguồn lực hạn chế, do cơ chế, chính sách bất cập và do thẩm quyền giải quyết thì thẳng thắn có nguyên nhân chủ quan trong quản lý, chỉ đạo xử lý của thành phố.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh yêu cầu UBND thành phố tập trung giải quyết có hiệu quả kiến nghị của cử tri. Ảnh: Mai Hoa Vì vậy, UBND thành phố cần nghiêm túc tiếp thu và có kế hoạch, biện pháp, giải pháp giải quyết kiến nghị của cử tri kịp thời, hiệu quả. Gắn với đó là có biện pháp, giải pháp giải quyết kịp thời, chất lượng đơn thư, nhất là đơn thư phức tạp, kéo dài; các kết luận sau thanh tra. Chủ tịch UBND thành phố Trần Ngọc Tú tiếp thu và thể hiện quyết tâm đổi mới chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ HĐND thành phố giao. Ảnh: Mai Hoa Cho chủ trương đầu tư và điều chỉnh 6 dự án Tại kỳ họp, HĐND thành phố Vinh đã thảo luận, thông qua 8 Nghị quyết. Trong đó, có Nghị quyết về chủ trương đầu tư 3 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 3 dự án. Cụ thể, 3 dự án đầu tư mới là hạ tầng khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại các xóm Đức Vinh, Đức Thịnh, xã Hưng Lộc; hạ tầng khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại xóm 5, xã Nghi Liên; hạ tầng khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại xóm 3, xã Nghi Kim. Thành phố Vinh cho chủ trương đầu tư và điều chỉnh 6 dự án đầu tư tại kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa Về 3 dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư là mở rộng Trường Tiểu học Trường Thi; xây dựng cơ sở 2 Trường Tiểu học Hưng Lộc; cải tạo nhà làm việc 5 tầng của cơ quan UBND thành phố.



HĐND thành phố cũng quyết định bố trí nguồn vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện dự án đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài nối đường ven sông Lam, thành phố Vinh với tổng số tiền gần 430 tỷ đồng.