Thành phố Vinh có hơn 190 điểm lắp camera giám sát

Đặng Cường - Đình Tuyên - 26/10/2024 18:28

Công an tỉnh Nghệ An hiện đã hoàn thiện lắp đặt gần 600 camera tại hơn 190 điểm, trải đều rộng khắp trên địa bàn thành phố Vinh. Tới đây, khi đưa vào vận hành sẽ phát huy tác dụng trong việc giám sát an ninh, đảm bảo trật tự ATGT...