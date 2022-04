Thành phố Vinh đẩy mạnh thi công các công trình thoát nước để chống ngập

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An phỏng vấn đồng chí Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh về một số giải pháp chống ngập úng cục bộ ở thành phố Vinh trong thời gian tới.

(Baonghean.vn) - “Nghệ An cần có các giải pháp nâng cao năng lực tiêu thoát nước, đảm bảo an toàn cho người dân cũng như sản xuất trong mùa mưa bão” là chỉ đạo của Cục trưởng Cục Ứng phó thiên tai khi kiểm tra năng lực tiêu thoát nước trên địa bàn Nghệ An.