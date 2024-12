Kinh tế Thành phố Vinh đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các tuyến đường Thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, thành phố Vinh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án chỉnh tranv đô thị, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan.

Người dân mong công trình hoàn thành sớm

Những ngày này, trên các tuyến đường lớn của TP. Vinh như Đại lộ Lê Nin, Trường Thi, Lê Hồng Phong, An Dương Vương, Phong Định Cảng… bộn bề máy móc, nguyên, vật liệu, công nhân tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Đây là những tuyến đường nằm trong kế hoạch chỉnh trang, nâng cấp của TP. Vinh trong năm 2024.

Nâng cấp Đại lộ Lê Nin, một trong những tuyến phố lớn nhất tại TP. Vinh. Ảnh: Quang An

Chỉ khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, cũng là mùa làm ăn chính trong năm, do đó, người dân sinh sống, kinh doanh trên các tuyến đường này vẫn đang mong ngóng các công trình hoàn thiện để thuận lợi cho buôn bán.

Anh Nguyễn Văn Hùng - chủ quán ăn trên Đại lộ Lê Nin cho biết: Việc nâng cấp các tuyến đường trở nên đẹp hơn, hiện đại hơn là điều mà người dân luôn mong muốn. Tuy nhiên, việc thi công, đào đường với nhiều phương tiện, máy móc tập kết cũng ít nhiều ảnh hưởng đến việc làm ăn của gia đình.

“Dịp cuối năm là cao điểm của liên hoan, tụ họp gia đình…; hàng năm, gia đình tôi đón rất nhiều đoàn khách, tuy nhiên, năm nay thì giảm hơn 1 nửa. Một trong những nguyên nhân là do thi công đường khiến hàng quán nhiều bụi bặm, người dân đến cũng không có chỗ để xe do vỉa hè vừa đào lên, vừa là nơi tập kết nguyên, vật liệu. Do đó, chúng tôi mong muốn thành phố đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện đường sớm nhất cho người dân kinh doanh”, anh Hùng cho biết.

Việc nâng cấp đường trong thời gian dài ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như công việc kinh doanh của người dân. Ảnh: Q.A

Theo tìm hiểu, dự án cải tạo, nâng cấp Đại lộ Lê Nin, đoạn từ hướng sân bay Vinh đến xung quanh khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh do UBND thành phố Vinh làm chủ đầu tư, được khởi công từ đầu năm 2024 với tổng mức đầu tư trên 560 tỷ đồng.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn, trong đó, giai đoạn 1 có mức đầu tư trên 205 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: cải tạo, nâng cấp kết cấu áo đường, vuốt nối đường ngang giao cắt, hệ thống an toàn giao thông tuyến đường V.I.Lê Nin và đường Trường Thi; cải tạo bó vỉa, đóng - mở giải phân cách giữa… Giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư trên 355 tỷ đồng sẽ xây dựng các hạng mục bó vỉa, đan rãnh, vỉa hè bằng đá; hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống thoát nước mưa, nước thải; hệ thống hào kỹ thuật; hạ ngầm đường điện trung thế, hạ thế… Hiện nay, công trình đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm để hoàn thiện giai đoạn 1 trước Tết.

Tuyến đường An Dương Vương nối từ Quảng trường Hồ Chí Minh đến đường Phong Định Cảng cũng đang được TP. Vinh nâng cấp các hạng mục như cải tạo vỉa hè, làm mương, thay thế cây xanh… với tổng mức đầu tư 19 tỷ đồng, thời gian thi công 6 tháng. Dự án mới được triển khai hơn 1 tháng trở lại đây, đồng nghĩa với việc phải thi công qua Tết Nguyên đán mới có thể hoàn thành.

Một số hàng quán đóng cửa khi nâng cấp đường An Dương Vương dịp cuối năm. Ảnh: Q.A

Chị Bùi Thị Nga - chủ cửa hàng kinh doanh trên đường An Dương Vương cho biết: Chúng tôi thuê mặt bằng kinh doanh phải ký hợp đồng ít nhất 6 tháng đến 1 năm và đã thanh toán tiền trước, do đó, việc thi công đường sẽ khiến việc làm ăn, buôn bán bị ảnh hưởng. Tôi mong muốn con đường sớm hoàn thành, đặc biệt là hạng mục vỉa hè để người dân tạm kinh doanh trong dịp Tết, các hạng mục khác có thể thi công sau đợt cao điểm Tết này.

Đường An Dương Vương dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Ảnh: Q.A

Ông Mai Ngọc Lương - Phó Chủ tịch UBND phường Trường Thi cho biết: Tuyến đường An Dương Vương dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2025, quá trình thi công chắc chắn sẽ tác động đến việc kinh doanh của người dân. Tuy nhiên, bà con cần đồng hành vì lợi ích chung, sau khi tuyến đường được chỉnh trang đẹp hơn sẽ thuận lợi cho giao thông cũng như các hộ dân cũng được thụ hưởng tuyến đường với mặt bằng đẹp hơn, kích cầu cho việc kinh doanh, buôn bán.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án TP. Vinh, dự án cải tạo, nâng cấp Đại lộ Lê Nin, đoạn từ hướng sân bay Vinh đến xung quanh khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh là một trong những công trình trọng điểm của TP. Vinh, hiện nay đã đạt khoảng 90% khối lượng công việc ở giai đoạn 1. Trong thời gian qua, thời tiết bất lợi, mưa nhiều nên cũng ảnh hưởng đến việc thi công một số hạng mục.

Việc nâng cấp Đại lộ Lê Nin sắp hoàn thành giai đoạn 1. Ảnh: Quang An

Đơn vị cũng đã có văn bản đốc thúc, chỉ đạo nhà thầu tăng cường máy móc, công nhân đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 trước Tết Nguyên đán. Đồng thời, trình Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán giai đoạn 2 và dự kiến sẽ triển khai từ đầu năm 2025.

Đường Lê Hồng Phong được mở rộng, sạch đẹp hơn sau khi nâng cấp. Ảnh: Quang An

Đối với dự án nâng cấp tuyến đường Lê Hồng Phong, hiện nay đã cơ bản hoàn thành việc mở rộng lòng đường, hệ thống mương thoát nước, tháo dỡ cáp điện lực, cột điện cũ, trồng cây xanh… Riêng đoạn từ khách sạn Mường Thanh đến đường Nguyễn Văn Cừ vẫn chưa thể hoàn thiện do đang vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Sỹ Diệu - Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh cho biết: Công tác GPMB đối với các hộ dân địa bàn phường Trường Thi đã cơ bản hoàn tất; đối với các hộ thuộc phường Hưng Bình, thành phố đang chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND phường Hưng Bình, Ban quản lý dự án và các phòng, ban liên quan tiếp tục đẩy nhanh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân, giải quyết các kiến nghị để người dân sớm bàn giao mặt bằng. Trước mắt, thành phố sẽ hoàn thiện việc thi công mương, cắt bỏ dây cáp điện lực, bó vỉa, hạ cột điện cũ... tại đoạn vướng mắc này trước Tết Nguyên đán, các hạng mục còn lại thì sẽ thi công sau khi có mặt bằng.

Máy móc tập trung thi công đường Lê Hồng Phong. Ảnh: Quang An

Đối với các tuyến đường: An Dương Vương, Phong Định Cảng, Phan Đăng Lưu… hiện nay cũng đang được thi công cải tạo mương thoát nước, vỉa hè. Thành phố Vinh cũng đã chỉ đạo các đơn vị đảm bảo tiến độ để người dân lưu thông thuận lợi cũng như đảm bảo mỹ quan đô thị.

Nâng cấp hệ thống thoát nước đường Phong Định Cảng. Ảnh: Q.A

Đối với vấn đề ảnh hưởng đến kinh doanh, buôn bán của người dân trong dịp cận Tết, dự kiến thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị dừng thi công các công trình từ ngày 23/12 Âm lịch, tổ chức dời máy móc, thu dọn hiện trường, nguyên, vật liệu, dọn vệ sinh trả lại mặt bằng. Sau Tết mới tiếp tục thi công trở lại để hoàn thành các hạng mục.