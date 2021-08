Thành phố Vinh đề xuất 15.000 liều vắc-xin Covid- 19 cho công an xã, tổ Covid cộng đồng, shipper...

Có biểu hiện lơ là, chủ quan trong công tác chống dịch

Tại Kỳ họp thứ hai, HĐND thành phố Vinh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức trong 2 ngày 4 và 5/8 vừa qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 là một trong những vấn đề nóng được đặt ra.



Theo trao đổi của bà Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố: Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến các phường, xã.

Lo lắng nhất là tình trạng các đối tượng không tuân thủ quy định phòng dịch khi cách ly tại nhà; người trở về từ các tỉnh, nhưng các phường, xã khó nắm bắt, chỉ khi Công an làm án thì mới phát hiện trường hợp này đã thuê nhà trọ ở đó.

Đây là những biểu hiện cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ bùng phát dịch rất cao cho các phường, xã và thành phố.

Biểu hiện sự chủ quan nữa là do sức "nóng” của dịch trên địa bàn thành phố giảm dần nên người dân có tình trạng tụ tập ăn uống tại các quán hàng, nhiều gia đình tổ chức liên hoan ăn uống đông người.

9 giải pháp cần tập trung

Từ nhận thức rõ nguy cơ và trước biểu hiện lơ là, chủ quan, buông lỏng công tác phòng, chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã đưa ra 9 giải pháp mà thành phố Vinh sẽ quyết liệt tập trung trong thời gian tới.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra việc đảm bảo các điều kiện cách ly tại Trạm Y tế xã Nghi Đức. Ảnh: Mai Hoa

Đó là thành phố đã thành lập 5 tổ công tác do lãnh đạo UBND thành phố, trưởng ban Đảng của Thành ủy, trưởng Công an thành phố làm tổ trưởng và 4 tổ do các trưởng phòng chuyên môn UBND thành phố làm tổ trưởng thường xuyên kiểm tra các địa bàn, lĩnh vực phụ trách, hàng tuần báo cáo trước trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố. Trên cơ sở đó vừa chấn chỉnh, vừa đề ra giải pháp, biện pháp đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.