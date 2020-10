Thành phố Vinh kiểm tra các điểm sạt lở và nguy cơ ngập úng cao do hoàn lưu bão số 9

(Baonghean.vn) - Dù không phải là tâm bão tuy nhiên tỉnh Nghệ An, đặc biệt là khu vực Nam Nghệ An sẽ có mưa rất to khi bão số 9 đổ bộ, do đó, hiện bà con tiểu thương chợ Vinh - Khu vực ngập úng nặng nề nhất TP.Vinh đang tấp cập vận chuyển hàng về nhà, nghỉ bán hàng trước khi bão đổ bộ.