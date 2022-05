Thành phố Vinh quyết tâm giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm

Dự án đường 16 năm chưa xong



Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Ninh (thành phố Vinh) được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2002, năm 2006 triển khai, tổng mức đầu tư dự án là 23,5 tỷ đồng, với quy mô xây dựng tuyến dài 2.957m, điểm đầu tại cổng Ga Vinh, điểm cuối giao nhau với Quốc lộ 1A, chỉ giới xây dựng 41m, lòng đường 21m. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Dự án mới chỉ làm được đoạn từ Ga Vinh đến Bệnh viện Giao thông vận tải và đoạn từ cầu vượt đường 72m đến đường Nguyễn Chí Thanh, với tổng chiều dài ước chừng 2km; đoạn còn lại gần 500m từ Bệnh viện Giao thông vận tải đến cầu vượt đường 72m đang còn dở dang. Bên cạnh đó, đường NamYangJu – Dasan (do Hàn Quốc tài trợ vốn) tiếp giáp với đường Lê Ninh nhưng do tuyến này chưa hoàn thành nên tuyến NamYangJu – Dasan cũng chưa tiếp giáp được, tạo thành một bãi trống nhếch nhác giữa thành phố. Do đường chưa xong nên hàng chục hộ dân phường Quán Bàu 16 năm nay phải sống trong cảnh nhà cửa chật hẹp, xuống cấp, không được cơi nới, vì đất ở của các hộ này đang nằm trong dự án nói trên.

Đường NamYangJu - Dasan đoạn sau chưa thông hoàn toàn do vướng mắc GPMB.

Dự án này vướng mắc và chậm 16 năm. Đến nay vẫn còn nhiều vướng mắc, ví dụ như: Đối với 23 thửa đất tại nút giao Quán Bánh, các hộ không còn lưu giữ được giấy tờ gốc về việc cấp đất hoặc cấp đất ốt kinh doanh; không thể hiện được cấp bao nhiêu diện tích, đã nộp tiền bao nhiêu...; Không xác định được thời điểm xây dựng ốt; Không xác định được diện tích đất các hộ đang sử dụng đã bị ảnh hưởng thu hồi, mở rộng đường Đặng Thai Mai và Quốc lộ 1A (không có hồ sơ lưu giữ) trước đây... Vì vậy, thành phố khó khăn trong công tác chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

Để triển khai tiếp tục dự án, đối với đoạn từ Bệnh viện Giao thông đến đường 72m (76 hộ), theo báo cáo của thành phố, cơ bản đã phê duyệt phương án, bàn giao mặt bằng, còn 3 thửa đất mới thực hiện trích đo lại (hộ ông Hải, ông Thắng, bà An); 2 hộ Lê Ngọc Hoàng và bà Lê Thị Hà đang thực hiện giao thêm đất.

Đối với 3 thửa đất chỉnh lý trích lục và Thửa đất Ngân hàng Ngoại thương Nghệ An (thửa 503), thu hồi 1 phần, không tái định cư, UBND thành phố đã phê duyệt giá đất cụ thể. Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất đang công khai phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. Đối với hộ ông Lê Ngọc Hoàng (thửa đất số 557, tờ số 28), UBND thành phố ban hành Quyết định giá đất cụ thể ngày 7/4/2022, bố trí lô đất tái định cư.

Đường Lê Ninh (thành phố Vinh) ách tắc nhiều năm về giải phóng mặt bằng. Ảnh: Trân Châu Trao đổi với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, đối với hộ bà Lê Thị Hà, UBND thành phố ban hành Quyết định giá đất cụ thể ngày 7/4/2022 đối với lô đất giao thêm (giao đất có thu tiền sử dụng đất) được quy hoạch xen dắm tại chỗ: Trung tâm đã mời bà Hà để thống nhất đăng ký lô đất, tuy nhiên, bà Hà chưa đăng ký lô đất do chưa thống nhất với mức giá giao đất tại chỗ, bà cho rằng giá bồi thường về đất cho gia đình bà tại vị trí này là 7.200.000 đồng/m2 (năm 2018), nay giao đất với giá 19.500.000 đồng/m2 (năm 2022) là thiệt thòi. Trung tâm Phát triển quỹ đất làm văn bản thông báo yêu cầu bà Hà đăng ký lô đất trước ngày 10/5/2022, nếu đến thời hạn trên bà Hà không đăng ký thì thực hiện bồi thường bằng tiền theo phương án đã phê duyệt. Hiện nay, đối với các thửa vướng mắc khác và thửa 501: Trung tâm PTQĐ hoàn thiện phương án trình thẩm định, phê duyệt trước ngày 10/5/2022. Còn đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến nút giao Quán Bàu: Đối với 9 hộ đất ở đã phê duyệt phương án năm 2012 (bám đường Nguyễn Chí Thanh), đã công khai phương án bồi thường, hỗ trợ về đất. Đối với 7 hộ khu tập thể thực phẩm Miền Bắc, trong đó có 4 hộ có thửa đất ở khác trên địa bàn phường Quán Bàu sẽ không đủ điều kiện giao đất tái định cư. Có 3 hộ chưa có đất ở, nhà ở tại địa bàn phường Quán Bàu, sẽ đủ điều kiện giao 3 lô đất tái định cư: Trung tâm PTQĐ đang công khai phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, dự kiến kết thúc công khai ngày 10/5/2022. Đối với 23 thửa đất tại nút giao Quán Bánh, UBND phường Quán Bàu đã thu thập hồ sơ, tổ chức họp dân để lấy ý kiến công khai về diện tích và nguồn gốc sử dụng; Trung tâm Phát triển quỹ đất đã hoàn thiện việc kiểm kê tài sản, vật kiến trúc trên đất. Được biết, dự kiến UBND TP. Vinh sẽ họp giải quyết vướng mắc về nguồn gốc trong thời gian sớm nhất. Trục phía Đông quan trọng của thành phố bao giờ xong?



Thành phố Vinh đang quyết tâm giải phóng mặt bằng đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài. Ảnh: Trân Châu

Dự án đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài là dự án quan trọng, mục tiêu hướng đến đảm bảo đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hình thành trục không gian kiến trúc cảnh quan cho khu vực phía Đông Nam thành phố. Qua đó tạo điểm nhấn, mở ra cơ hội để thu hút đầu tư những dự án quy mô, vừa đảm bảo khai thác hiệu quả quỹ đất, vừa góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH cho thành phố cũng như toàn tỉnh Nghệ An.

Tuyến đường có tổng chiều dài gần 6,5 km, trải dài qua địa phận các xã Hưng Lộc, Hưng Hòa và phường Hưng Dũng, TP. Vinh. Điểm đầu tuyến chính là Km0+00 (giao đường Nguyễn Phong Sắc), điểm cuối là Km6+327,04 (nối đường ven sông Lam). Tuy nhiên, do khó khăn trong giải phóng mặt bằng nên đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Về đất nông nghiệp, hiện cơ bản đã hoàn thành công tác GPMB, có 3 thửa qua địa bàn xã Hưng Hòa đã giải phóng mặt bằng (GPMB) và nhà thầu đã thi công nhưng các hộ đề nghị được bồi thường, hỗ trợ. Thành phố giao UBND xã Hưng Hòa đã xác nhận nguồn gốc, không đủ điều kiện bồi thường. Hiện nay, UBND thành phố đang xin hỗ trợ khác cho các hộ dân trước khi thảm nhựa.

Để giải quyết rốt ráo các vướng mắc, đối với phần đất ở (35 thửa đất ở xóm Phong Quang), đã phê duyệt phương án bồi thường tài sản; đã phê duyệt giá đất cụ thể nơi đi - nơi đến, Trung tâm đã lập dự thảo phương án bồi thường, tái định cư, trình thẩm định phương án trước ngày 30/5/2022.

Về khu tái định cư của tuyến: Đối với các hộ chưa nhận tiền, Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục mời các hộ nhận tiền trước ngày 29/4/2022. Đối với 5 thửa còn lại, Trung tâm Phát triển quỹ đất trình thẩm định trước ngày 29/4/2022, các phòng TNMT, TCKH thẩm định trước ngày 10/5/2022, trình phê duyệt trước ngày 15/5/2022.

Đối với các ngôi mộ, Trung tâm Phát triển quỹ đất kiểm kê trước ngày 10/5/2022, công khai phương án trước ngày 22/5/2022, các phòng TNMT, TCKH, QLĐT thẩm định, trình phê duyệt trước ngày 30/6/2022.

Đường Lý Thường Kiệt kéo dài cũng nan giải lâu nay (đoạn qua phường Hưng Bình - TP Vinh). Khu tái định cư phục vụ GPMB đường Lý Thường Kiệt tại phường Hưng Phúc, thành phố Vinh cũng chưa xong.

Báo cáo của thành phố Vinh cho biết: Đối với khu đất tái định cư phục vụ GPMB đường Lý Thường Kiệt tại phường Hưng Phúc, thành phố Vinh: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An đang phối hợp cùng BQL dự án đầu tư và xây dựng Vinh thực hiện chi trả tiền đối với Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh.

Về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với đất tổ chức tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh như Trường Mầm non Hưng Bình, Trường Tiểu học và THCS Hưng Bình; hiện đã bàn giao mặt bằng xong. Phần đất Tiểu đoàn 682, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ trình các phòng của thành phố thẩm định, hiện nay các phòng đang cho ý kiến thẩm định.

Đối với HTX Bình Vinh, đến nay đã tổ chức niêm yết, thông báo và kiểm tra kiểm đếm hiện trạng, hiện đang lập phương án công khai. Cơ quan chuyên môn đã tổ chức niêm yết, thông báo, họp dân và kiểm tra kiểm đếm hiện trạng được cho 65/70 hộ gia đình bị ảnh hưởng. UBND phường Hưng Bình đã xác nhận nguồn gốc sử dụng đất 69/70 hộ gia đình, UBND thành phố Vinh đã phê duyệt giá đất nơi đi và nơi đến. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 65/70 hộ gia đình sau khi có giá nơi đi và nơi đến, xác nhận về nhân khẩu của Công an phường Hưng Bình để tiến hành lấy ý kiến của các hộ dân theo quy định.

Đối với 5/70 nhà có kết cấu đặc thù và phải phá dỡ 1 phần công trình sẽ phải thành lập đoàn đánh giá hiện trạng làm cơ sở kiểm đếm, lập dự toán hỗ trợ sửa chữa theo quy định.

Đối với khu đất tái định cư phục vụ GPMB đường Lý Thường Kiệt tại phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An, phối hợp cùng BQL DA ĐT và XD Vinh thực hiện chi trả tiền đối với Công ty CP Công viên cây xanh thành phố Vinh và thực hiện thủ tục bàn giao mặt bằng theo quy định.