Thành phố Vinh: Tìm lại ánh hào quang tại Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An 2022

"Gã khổng lồ" ngủ say

Trong lịch sử 23 năm Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An, bóng đá trẻ thành phố Vinh là một “gã khổng lồ” trên bảng vàng thành tích. Cụ thể: Đội thiếu niên thành phố Vinh đã chiếm gần ½ số cup vô địch của giải; đội nhi đồng thành phố Vinh tuy kém đàn anh song cũng đã 5 lần bước lên bục vinh quang cao nhất của giải bóng đá trẻ danh giá này… Bất cứ đội bóng TN, NĐ nào muốn soán ngôi thì đều phải bước qua 2 đội bóng của thành phố Vinh.

Nguyên nhân dẫn đến sự giảm sút về mặt thành tích này được huấn luyện viên Trần Anh Đức của đội NĐ thành phố Vinh lý giải: Về khách quan, đó là việc điều kiện sân bãi ở thành phố ngày càng thu hẹp, trẻ thiếu sân chơi. Phụ huynh rất quan tâm việc học tập của con nên thời gian trẻ chơi bóng cũng hạn chế. Bên cạnh đó, ở địa phương, không phải lứa tuổi nào cũng có những tài năng bóng đá đặc biệt.

Từ đây cũng dẫn đến những nguyên nhân chủ quan khác như các cầu thủ nhí ở thành phố Vinh thì rất có kỹ thuật nhưng thể lực yếu hơn các đội khác. Sự đam mê cũng không còn nhiều như xưa. Ngoài ra, các cầu thủ nhí ở thành phố Vinh được đào tạo từ nhiều “lò” bóng đá khác nhau nên khi vào giải, việc “lắp ráp” đội hình cũng rất vất vả.

Năm 2022 này, Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An trở lại sau 2 năm trì hoãn do dịch Covid-19. Giữa niềm vui chung của trẻ thơ cả tỉnh khì khá buồn là đội bóng TN thành phố Vinh không thể “kịp” thành lập để đến với ngày hội. Ông Lê Nguyễn Chung – Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Vinh chia sẻ về điều tiếc nuối này: 2 năm dịch Covid-19, thành phố Vinh đã không thể tổ chức giải bóng đá học đường cho lứa tuổi thiếu niên. Vậy nên, thành phố đã không tìm được nguồn nhân tố, vận động viên tham dự giải.

Bên cạnh đó, khi dịch Covid-19 được khống chế, cuộc sống thường nhật trở lại, ở tỉnh Nghệ An nói chung và thành phố Vinh nói riêng đã tổ chức rất nhiều giải thể thao. Trong tình hình này, các huấn luyện viên bóng đá vốn là cán bộ, viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Vinh phải đảm đương một khối lượng công việc rất lớn. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Vinh không có nhân lực để cùng lúc đảm đương cho việc chăm lo tập luyện, tuyển chọn và tham dự giải ở 2 lứa tuổi. (Nhiều địa phương trong tỉnh, huấn luyện viên bóng đá trẻ không phải là cán bộ, viên chức).

Đánh thức bằng sự đổi mới

Bước vào giải năm 2022 này, Đội NĐ thành phố Vinh “gánh” kỳ vọng tìm lại vinh quang cho bóng đá trẻ thành phố Vinh. Huấn luyện viên Trần Anh Đức cho biết: Chuẩn bị cho Cúp Báo, thành phố Vinh đã có 1 lớp bóng đá năng khiếu, được thành lập và tập luyện suốt 1 năm nay. Mỗi tuần, lớp tập vào chiều thứ Tư và cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật… Sau ngày 20/5 – khi các cầu thủ nhí được nghỉ hè thì sẽ bước vào tập luyện tất cả các ngày trong tuần, cho đến ngày tham dự giải.



Và cũng trước ngày bước vào Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An tầm 2 tuần, huấn luyện viên sẽ lựa chọn các cầu thủ từ lớp bóng đá năng khiếu của thành phố làm nòng cốt; cộng thêm lựa chọn các cầu thủ từ lớp bóng đá năng khiếu mở tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An để dự giải…

Đội NĐ TP.Vinh đặt mục tiêu lọt vào bán kết Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2022. Ảnh: Thành Chung

Nhìn chung, chất lượng đội bóng NĐ thành phố Vinh tham dự Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2022 nằm ở mức khá; không thật sự nổi trội như những lần vô địch trước đây. Nói về mục tiêu của mùa giải 2022, huấn luyện viên Trần Anh Đức cho hay: “Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An có chất lượng rất cao. Các đội bóng tham dự giải đều rất mạnh, có thể đến các ứng cử viên cho chức vô địch như Yên Thành, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Tân Kỳ… Cũng phải nói thêm: Đặc thù bóng đá trẻ rất khác so với người lớn, đó là cầu thủ nhí khi tập thì rất hay nhưng bước vào thi đấu lại “cóng tay, cóng chân”… Thành tích bóng đá trẻ cũng dựa nhiều vào yếu tố may mắn. Đội NĐ thành phố Vinh đặt mục tiêu lọt vào bán kết của giải”.

Để tìm lại hào quang của bóng đá trẻ, khắc phục tình trạng đội TN không thể tham dự giải như năm nay, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố Vinh đã và đang tìm cách đổi mới phương thức huấn luyện, tuyển chọn.