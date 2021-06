Thành phố Vinh tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt 2

Theo quyết định của Bộ Y tế, tỉnh Nghệ An được phân bổ vaccine phòng Covid-19 đợt 2 được 16.100 liều. Căn cứ vào kế hoạch tiêm vaccine, Nghệ An đã phân phối lượng vaccine này về các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Ảnh: Thành Chung

Đến nay, các địa phương cơ bản đã hoàn thành việc tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt 2. Riêng thành phố Vinh, do dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp nên việc tổ chức tiêm được tiến hành muộn hơn. Ảnh: Thành Chung

Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh gấp rút thực hiện tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các đối tượng ở thành phố Vinh. Ảnh: Thành Chung

Các lực lượng phòng chống dịch ở thành phố Vinh đã đến tiêm vaccine phòng Covid-19 khá đông đủ. Công tác tiêm vaccine diễn ra đảm bảo chất lượng, an toàn. Sang tháng 7/2021, Bộ Y tế tiếp tục phân bổ vaccine phòng Covid-19 cho tỉnh Nghệ An. Tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục tiêm theo kế hoạch, đúng tiến độ và đối tượng. Ảnh: Thành Chung