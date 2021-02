Thành phố Vinh triển khai cấp thẻ căn cước gắn chip điện tử cho công dân

Công an TP Vinh thực hiện cấp CCCD. Ảnh: Trọng Tuấn

Ngay từ sáng sớm, tại bộ phận một cửa Công an thành phố Vinh, rất đông người dân đã có mặt để tiến hành làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân (CCCD).

Trung tá Nguyễn Thị Thu Hải - Phó đội trưởng đội QLHC về TTXH Công an TP Vinh cho biết: Đợt này, Công an TP Vinh sẽ ưu tiên cho những người dân thuộc các trường hợp người già yếu, người có công với cách mạng, những trường hợp mất CMND cần giao dịch, các cháu học sinh đang học lớp 12 chuẩn bị thi đại học cần hoàn thành căn cước sớm để kịp thời gian làm hồ sơ đăng ký các kỳ thi tuyển…

Chị Nguyễn Thị Hoa, phường Cửa Nam, TP. Vinh phấn khởi nói: "Hôm nay tôi đưa bố tôi đến làm thủ tục cấp thẻ CCCD. Các thủ tục được tiến hành bằng các loại máy móc hiện đại nên rất tiện, nhanh gọn và thuận lợi. Chỉ trong một thời gian ngắn bố tôi đã được tạo điều kiện hoàn thành hết các thủ tục".

Ngay trong buổi sáng, tổ công tác của Công an TP Vinh đã hoàn thành thủ tục cấp CCCD gắp chíp cho gần 50 công dân. Thời gian tới, cùng với các đơn vị khác trong Công an Nghệ An, Công an thành phố Vinh sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc cấp căn cước công dân, nỗ lực hoàn thành trước ngày 01/7/2021, phục vụ các nhu cầu chính đáng của người dân./.