Thành phố Vinh tuyên dương 16 tập thể, 29 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Sáng 1/7, UBND thành phố Vinh tổ chức Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 và tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Dự chương trình có Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố và các ban, ngành liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong những năm qua, các phong trào thi đua toàn thành phố đã phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực. Nội dung và hình thức thi đua ngày càng được đổi mới, bám sát vào các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hăng hái thi đua phấn đấu.



Nhiều phong trào thi đua đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả tích cực như: “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”, “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”, “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo , xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng mái ấm tình thương”…

Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng tặng hoa cho các cá nhân được tôn vinh tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đặc biệt, năm 2018, phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô - Vinh, 55 thành phố Vinh, 10 năm đô thị loại I đã tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi.

Đầu năm 2020, để chào mừng đại hội Đảng các cấp, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước, thành phố đã phát động các phong trào thi đua “Lập thành tích xuất sắc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020"; "Chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X"; "Chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025"…

Trao thưởng cho 16 tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: Thanh Quỳnh

Qua các phong trào thi đua đã tạo khí thế thi đua phấn khởi, hăng say trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, đối với lĩnh vực phát triển kinh tế, với sự chuyển dịch nhanh, mạnh cơ cấu kinh tế đã giúp thành phố cơ bản thực hiện đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu.

16 tập thể và 29 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020 được tuyên dương tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đảm bảo tốt về an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; hoạt động nhân đạo, từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 0,6%, vượt chỉ tiêu đề ra.



Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 16 tập thể và 29 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020 đã được tuyên dương, khen thưởng. Dịp này, UBND thành phố Vinh cũng đã trao tặng Giấy khen cho 14 tập thể, 32 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2020. Ảnh: Thanh Quỳnh Để phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và những năm tiếp theo trở thành động lực mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển, thành phố Vinh xác định rõ mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững. Danh sách 16 tập thể được tuyên dương trong giai đoạn 2015 - 2020:

Danh sách 29 cá nhân được tuyên dương giai đoạn 2015 - 2020: