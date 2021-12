Thành phố Vinh và kỳ vọng ở loạt dự án lớn

Sau thành công của Hội nghị triển khai thực hiện Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Vinh, các tập đoàn kinh tế lớn, các dự án trọng điểm đã đăng ký đầu tư ở thành phố; lũy kế từ năm 2016-2020 có 52 dự án trên địa bàn được cấp chứng nhận đầu tư với tổng vốn 7.926,8 tỷ đồng.

Cùng với việc phát triển hạ tầng, cải thiện điều kiện sống cho người dân như thoát nước thải, giao thông, chống ngập, nhiều ông lớn đã đổ bộ vào Vinh như Vingroup, Ecopark, T&T, Eurowindow, TECCO… tuy hầu hết là các dự án bất động sản, nhưng cũng mở ra quỹ đất lớn cho thành phố, biến đồng không đất khó trước đây thành đất vàng, mở rộng không gian đô thị Vinh lại tiếp tục kéo theo các nhà đầu tư nhỏ.

Điểm lại các dự án quan trọng ở Vinh có thể thấy từ năm 2019 lại nay có 11 dự án bất động sản lớn với quy mô hơn 10.000 ha, tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ USD, chủ yếu là các dự án bất động sản gồm chung cư nhà liền kề, đất nền, giải trí…

Phối cảnh dự án Vincom ở phường Quang Trung, TPVinh. Ảnh: P.V

Dự án đầu tư xây dựng khu B Quang Trung của Tập đoàn Vingroup nằm ở phường Quang Trung, TP. Vinh, đây là dự án hứa hẹn cải tạo lại khu chung cư Quang Trung cũ trở nên hiện đại, xứng tầm với khu vực “đất vàng” của đô thị Vinh. Dự án triển khai năm 2019, đến nay nhà tái định cư cơ bản hoàn thành. Dự án có tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng, bao gồm tòa nhà tái định cư cao 23 tầng và khách sạn 5 sao cao 33 tầng.

Khu đô thị Vinh Riverside là dự án do Công ty CP Sài Gòn – Trung Đô Vinh làm chủ đầu tư, nằm bên bờ sông Lam, giữa cầu Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2, thuộc địa phận hai phường Trung Đô và Bến Thủy (TP. Vinh). Dự án này gồm những dãy biệt thự liền kề nhìn ra sông Lam.

Một dự án đô thị khác nằm ở phía Nam TP. Vinh là khu đô thị Vinh Heritage, của Công ty CP Hóa dầu Quân đội (Mipec) ra mắt. Dự án gần 40,5 ha này được đầu tư bởi liên danh Mipec và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tràng An hiện cũng đã cơ bản bán hết. Nằm trên đường Lê Mao kéo dài sự xuất hiện của dự án làm cho đất đai khu vực tăng chóng mặt.

Hạ tầng kết nối giữa thành phố Vinh với các tỉnh ngày một tốt hơn khiến thu hút đầu tư ngày một tốt hơn. Ảnh: Cầu Bến Thủy 2 qua sông Lam ở thành phố Vinh. Ảnh: Hải Vương

Ở nội đô, dự án T&T Victoria Nghệ An đối diện với tòa tháp của Eurowindow do Công ty TNHH Phát triển đô thị và khu công nghiệp T&T (T&T Land), thành viên của Tập đoàn T&T làm chủ đầu tư, dự án này sau khi có những dư luận về việc đầu tư sai quy hoạch, xây dựng quá tầng hiện đã chuẩn bị mở bán.

Nghệ An cũng khao khát các khu resort vừa nghỉ dưỡng, vừa đáp ứng nhu cầu nhà ở theo mùa thì Vinpearl Cửa Hội là một dự án như thế. Dự án Tổ hợp khách sạn khu vui chơi giải trí và biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội (Nghệ An) do Vingroup đầu tư đã tạo dấu ấn mới cho Cửa Lò, Cửa Hội và là điểm giải trí lý tưởng cho du khách khi về Vinh. Tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng, Vinpearl Cửa Hội có diện tích gần 40 ha, gồm các hạng mục khu biệt thự nghỉ dưỡng; khách sạn 5 sao cao 4 tầng; khu nhà hàng, bến du thuyền, bar…

Ngoài các dự án bất động sản, Nghệ An cũng chủ trương đầu tư nhiều dự án hạ tầng như đại lộ Vinh - Cửa Lò; cầu Cửa Hội, mở rộng QL46… Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 46 (đoạn Vinh - Kim Liên, Nam Đàn). Dự án sẽ được nâng cấp và mở rộng lên 52 m, hoàn thiện hệ thống vỉa hè, hạ tầng hai bên. Đoạn QL46 đi qua Cảng hàng không Quốc tế Vinh và nhiều dự án của Khu Công nghiệp Bắc Vinh. Dự án nâng cấp giai đoạn 2 Tỉnh lộ 535 (đường Vinh – Cửa Hội): Tuyến đường Vinh – Cửa Hội (Tỉnh lộ 535) có chiều dài 11 km, đi qua địa bàn TP. Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò. Điểm đầu tuyến tại nút giao với đường Nguyễn Sỹ Sách thuộc địa bàn xã Hưng Lộc, TP. Vinh; điểm cuối giao với đường Bình Minh thuộc phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Trong giai đoạn 2, dự án tiếp tục nâng cấp đoạn đường 3,5 km từ nút giao đường Nguyễn Sỹ Sách đến hết địa giới TP. Vinh.

Tuyến đường Đại lộ Lê Nin nằm trong danh mục nâng cấp, cải tạo. Ảnh: Sách Nguyễn

Tuyến đường Sân bay Vinh - Khách sạn Mường Thanh Phương Đông là tuyến xương sống của thành phố, sắp tới sẽ được xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ với nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước và một phần ngân sách của tỉnh Nghệ An. Là một trong những trục đường lớn nhất của TP. Vinh, dài khoảng 7 km, tập trung nhiều trụ sở các cơ quan hành chính và các dự án bất động sản, thương mại.

Một dự án không thể nói đến là đại lộ Vinh - Cửa Lò có chiều dài 11,2 km, điểm đầu của tuyến đường nằm ở nút giao với Đại lộ Lê Nin (TP. Vinh), điểm cuối giao với trục đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò. Tổng mức đầu tư của dự án là 4.157 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Đây là dự án quan trọng nhằm cụ thể hóa đề án phát triển TP. Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023. Hiện dự án đã đầu tư xong hai làn đường chính, nối thông với Cửa Lò và chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2.

Với những dự án quan trọng trên khi hoàn thành đô thị Vinh sẽ sôi động, hiện đại và thu hút các nhà đầu tư khác tìm về.