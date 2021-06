Thành phố Vinh xuất hiện ca thứ 2 nhiễm Covid-19

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An: Sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An về ca bệnh test nhanh dương tính với Covid-19 do Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông chuyển tuyến, CDC Nghệ An đã cử nhóm giám sát và lấy mẫu xuống điều tra lấy mẫu, kết quả điều tra dịch tễ sơ bộ như sau:

Bệnh nhân là nam, sinh năm 1989, có địa chỉ tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh; là nhân viên ngân hàng.



Ngày 02/06/2021, bệnh nhân đi ăn tối với bạn ở quán đối diện nội thất ô tô Nguyễn Văn Cừ, chiều có đi tắm ở Cửa Lò.

Ngày 06/06/2021, bệnh nhân đi dự đám cưới vào buổi trưa ở khách sạn SUMMER ở đối diện khách sạn Phương Đông, sau đó đi uống cà phê ở Highland với 6 người bạn.

Bệnh nhân hàng ngày đi làm rồi về nhà, không đi chơi đâu. Đến tối ngày 08/06/2021, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt 38,5 độ C, có uống thuốc hạ sốt thì hết sốt.

Sáng 09/06/2021, bệnh nhân vẫn đi làm bình thường tại cơ quan. 13h30 phút ngày 09/06/2021, bệnh nhân đi khám tại khoa Tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, bác sỹ khám xong kê đơn thuốc cho về điều trị tại nhà.

Sáng 10/06/2021, bệnh nhân hết sốt đi làm bình thường, đến tối cùng ngày tiếp tục sốt cao 39 độ C, uống thuốc theo đơn bệnh viện.

Phong tỏa khu vực bệnh nhân sinh sống. Ảnh: Thành Cường

Sáng 11/06/2021, bệnh nhân đi làm trong người thấy mệt mỏi nên 10h30 phút xin về nhà nghỉ tại nhà trên tầng 2 không đi đâu, cho đến chiều 15/06/2021 tiếp tục sốt cao người mệt nhiều nên bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông khám lúc 15h30 phút cùng ngày.

Tại phòng khám sàng lọc, bệnh nhân được Bệnh viện Cửa Đông làm test nhanh có kết quả dương tính nghi Covid-19, sau đó Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông chuyển bệnh nhân xuống Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An bằng xe của Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Bệnh nhân đang cách ly và điều trị tại Trung tâm bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Nghệ An.



Quá trình bệnh nhân ở nhà có tiếp xúc với mẹ, chị gái, chị dâu, đi làm cơ quan tiếp xúc hàng ngày với 15 người cùng phòng, có đeo khẩu trang.

CDC Nghệ An đã lấy mẫu, làm xét nghiệm PCR khẳng định và điều tra yếu tố dịch tễ. Đến 22h 32 phút ngày hôm nay 15/6, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV- 2.