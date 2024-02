Thanh tra Bộ Công an tiến hành xác minh tài sản, thu nhập 8 đồng chí Trưởng phòng Công an

Thanh tra Bộ Công an tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của 8 đồng chí Trưởng phòng thuộc 8 đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Chánh thanh tra Bộ Công an Trần Đức Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Ngày 23/2, tại Hà Nội, Trung tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an, Người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị công bố quyết định xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong CAND năm 2024.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Học viện An ninh nhân dân; đại diện lãnh đạo Thanh tra Bộ Công an và một số đơn vị có cán bộ thuộc diện xác minh tài sản, thu nhập...

Đây là năm thứ ba Thanh tra Bộ Công an, Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 130 của Chính phủ, và cũng là việc làm thường xuyên hàng năm trên cơ sở kế hoạch chung đã được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về công tác thanh tra năm 2024 của lực lượng Công an nhân dân, ngày 30/1/2024, Thanh tra Bộ Công an đã mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương dự, chứng kiến và tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên.

Qua đó, Thanh tra Bộ Công an lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an là 8 đồng chí Trưởng phòng thuộc các đơn vị: Cục An ninh điều tra; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Cục Cảnh sát hình sự; Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Học viện An ninh nhân dân; Thanh tra Bộ Công an; Bệnh viện 199 (mỗi đơn vị 1 đồng chí).

Đồng thời, Thanh tra Bộ Công an cũng đã thông báo đến lãnh đạo 8 đơn vị và 8 đồng chí biết để phối hợp thực hiện.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Tổ trưởng Tổ xác minh đã công bố toàn văn Quyết định của Phòng Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Công an về việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 của người có chức vụ, quyền hạn trong Công an nhân dân thuộc thẩm quyền Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an; phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng Tổ xác minh, thành viên Tổ xác minh, quyền và nghĩa vụ của người được xác minh theo quy định của pháp luật; thông qua nội dung kế hoạch xác minh đã được người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an phê duyệt.

Theo đó, phạm vi xác minh là từ bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đến bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm (năm 2023). Thời hạn xác minh là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định xác minh (không kể ngày nghỉ theo quy định).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị và cá nhân người được xác minh bày tỏ nhất trí với các quyết định, kế hoạch được công bố, thông qua và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an tiến hành các cuộc xác minh theo quy định của pháp luật...

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Đức Tuấn đề nghị lãnh đạo 8 đơn vị có người được xác minh tài sản, thu nhập chỉ đạo phối hợp kịp thời, cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu có liên quan; chỉ đạo các đồng chí đã được bốc thăm ngẫu nhiên tại đơn vị kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho Tổ xác minh để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập đảm bảo yêu cầu.

Đối với các đồng chí được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 cần khẩn trương cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ, rõ ràng, giấy tờ nguồn gốc tài sản, thu nhập của bản thân và giải trình cụ thể biến động của tài sản giữa hai kỳ kê khai (nếu có).

Người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an cũng yêu cầu Tổ xác minh tiến hành các bước xác minh tài sản, thu nhập một cách nghiêm túc, khách quan, công tâm, đúng quy định, qua đó đánh giá việc thực hiện đúng các quy định của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong Công an nhân dân...