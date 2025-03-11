Thanh Trúc giải thích lý do cho con 16 tháng tuổi đi học Nữ diễn viên chia sẻ quyết định chuyển con gái sang trường công lập và thẳng thắn phản hồi các ý kiến cho rằng cô để con đi học quá sớm khi còn nhỏ.

Lý do chuyển trường và phản hồi dư luận

Nữ diễn viên Thanh Trúc mới đây đã chia sẻ về quyết định cho con gái đầu lòng, bé Kỳ Kỳ, đi học mẫu giáo khi mới 16 tháng tuổi. Cô cũng giải thích lý do phải chuyển con từ trường tư thục sang một trường công lập, đồng thời trực tiếp phản hồi những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Trong một video đăng tải trên TikTok, Thanh Trúc cho biết trường mẫu giáo trước đó không nhận trẻ dưới 2 tuổi, vì vậy cô đã tìm một trường công lập phù hợp hơn với độ tuổi của con. Dù ban đầu có chút bỡ ngỡ và bật khóc khi vào lớp, bé Kỳ Kỳ đã nhanh chóng thích nghi và vui vẻ chơi đùa cùng các bạn.

Thanh Trúc chuyển trường mẫu giáo cho con gái đầu lòng.

Tuy nhiên, quyết định cho con đi học sớm đã nhận về một số bình luận tiêu cực. Một tài khoản cho rằng: “Mẹ không làm gì cho em đi học sớm quá, tội em nhớ mẹ”. Trước ý kiến này, Thanh Trúc đã thẳng thắn đáp lại: “Mẹ còn nhiều việc để làm lắm bạn ơi, để Kỳ Kỳ ở nhà tội lắm. Kỳ Kỳ muốn tìm hiểu, muốn nói, muốn học nhiều điều lắm rồi ạ”.

Nữ diễn viên lên tiếng khi bị cho rằng “không làm gì mà cho con đi học sớm”.

Bé Kỳ Kỳ: "Bản sao" của ca sĩ Châu Khải Phong

Bé Kỳ Kỳ, tên thật là Thư Kỳ, sinh tháng 7/2023, là con gái chung của diễn viên Thanh Trúc và ca sĩ Châu Khải Phong. Cô bé được nhiều người nhận xét là “bản sao” hoàn hảo của bố, sở hữu tính cách mạnh mẽ, thông minh và tình cảm.

Bé Kỳ Kỳ được nhận xét là “bản sao” của Châu Khải Phong, giống bố như đúc.

Chia sẻ về con gái, Thanh Trúc từng cho biết: “Trộm vía Kỳ Kỳ rất hiểu chuyện, thức dậy là cười toe toét. Từ đó giờ tôi rất lo vì đã 38 tuổi, hơi lớn tuổi để sinh con... Nhưng mà trộm vía Kỳ Kỳ phát triển rất tốt”.

Con gái đầu lòng của Thanh Trúc có tính cách rất thông minh và hiểu chuyện.

Hành trình tìm con và kế hoạch tương lai

Theo tiết lộ, vợ chồng Thanh Trúc và Châu Khải Phong đã trải qua một hành trình khó khăn để có con, phải nhờ đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Cặp đôi cũng từng giữ kín chuyện tình cảm và chỉ chính thức công khai trong tiệc thôi nôi của con gái, nhằm bảo vệ gia đình khỏi những bình luận trái chiều.

Vợ chồng Thanh Trúc và Châu Khải Phong đã trải qua hành trình gian nan để có bé Kỳ Kỳ.

Hiện tại, cả hai đang chuẩn bị cho kế hoạch đón thêm thành viên thứ hai. Thanh Trúc cho biết cô bị đa nang buồng trứng, cộng với tuổi tác nên tiếp tục lựa chọn phương pháp IVF. Nữ diễn viên chia sẻ: “Y học hiện đại giờ hỗ trợ rất nhiều, nên tôi quyết định tiếp tục với IVF để sớm hoàn thành tâm nguyện này. Tôi không muốn chần chừ thêm nữa”. Ca sĩ Châu Khải Phong luôn ở bên cạnh để ủng hộ và động viên vợ trong hành trình này.