Thành Trung đá chính và kiến tạo, Ninh Bình thắng 3-1 Trần Thành Trung lần đầu đá chính V-League, kiến tạo giúp Ninh Bình ngược dòng thắng PVF-CAND 3-1; đội bóng dẫn đầu bảng với 20 điểm sau 8 vòng đấu.

Ninh Bình ngược dòng thắng PVF-CAND 3-1 ở vòng 8 V-League. Điểm nhấn là lần đầu đá chính của tiền vệ sinh năm 2005 Trần Thành Trung, người để lại dấu ấn trực tiếp với một đường kiến tạo trong màn lội ngược dòng, qua đó góp phần duy trì mạch bất bại và củng cố ngôi đầu với 20 điểm sau 8 vòng.

Thành Trung vừa có lần đá chính tại V-League.

Khoảnh khắc đánh dấu bước ngoặt của tiền vệ 2005

Trận gặp PVF-CAND chứng kiến Trần Thành Trung lần đầu có tên ở đội hình xuất phát của Ninh Bình. Ở vai trò tiền vệ, anh kiến tạo một bàn quan trọng trong bối cảnh đội nhà phải ngược dòng. Tác động của pha bóng đó không chỉ nằm ở thống kê, mà còn ở thời điểm xoay chuyển thế trận theo hướng có lợi cho Ninh Bình.

Sau trận, Thành Trung mô tả cảm xúc khi được trao cơ hội: “Khi biết mình có tên trong đội hình xuất phát, tôi thực sự hồi hộp và háo hức. Cảm giác đó khác hẳn với lúc được vào sân thay người. Tôi tự nhủ phải tập trung hết sức, không được để bản thân mắc sai lầm".

Về khoảnh khắc kiến tạo, anh nói: “Khi kiến tạo để đồng đội ghi bàn, cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Tôi thấy mọi nỗ lực trong tập luyện cuối cùng cũng được đền đáp”.

Ý nghĩa trong bối cảnh đua đỉnh bảng

Chiến thắng 3-1 trước PVF-CAND giúp Ninh Bình củng cố vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng với 20 điểm sau 8 trận, tiếp tục bất bại từ đầu mùa. Đóng góp một kiến tạo ngay ở lần đá chính đầu tiên, Thành Trung cho thấy sự sẵn sàng hòa nhập vào nhịp độ thi đấu đỉnh cao của V-League.

Nền tảng đến từ rèn luyện và hình mẫu trong đội

Trước khi được điền tên vào đội hình xuất phát, Thành Trung trải qua quá trình tích lũy và học hỏi. Anh chia sẻ về người truyền cảm hứng: “Mỗi người trong đội đều có điểm mạnh riêng, nhưng tôi học hỏi được nhiều nhất từ anh Hoàng Đức. Anh ấy luôn tập luyện rất nghiêm túc, giữ phong độ ổn định và là tấm gương cho các cầu thủ trẻ noi theo”.

Mục tiêu cá nhân và khát vọng lên U22 Việt Nam

Tiền vệ Việt kiều đặt mục tiêu ngắn hạn rõ ràng: “Mục tiêu của tôi trong thời gian tới là tiếp tục rèn luyện, giữ phong độ ổn định và cố gắng được ra sân nhiều hơn. Tôi muốn đóng góp nhiều hơn cho đội bóng và cùng hướng đến những kết quả tốt nhất".

Bên cạnh đó, anh bày tỏ hy vọng được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển U22 Việt Nam để tham dự SEA Games 33.

Thông tin nhanh và thống kê chọn lọc

Hạng mục Giá trị Vòng đấu Vòng 8 V-League Kết quả Ninh Bình 3-1 PVF-CAND Thành tích đội 20 điểm/8 trận, bất bại từ đầu mùa Đóng góp của Trần Thành Trung Lần đầu đá chính, 1 kiến tạo

