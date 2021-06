Thành Vinh vắng lặng trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16

Trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16, người dân không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, do đó, mật độ giao thông trên địa bàn TP.Vinh giảm mạnh. Tại đường Trường Thi, tuyến đường lớn của TP.Vinh vắng vẻ, rất ít xe cộ lưu thông. Ảnh: Quang An

Em Lê Thị Giang, quê Tân Kỳ cho biết: Do TP.Vinh cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 nên em không thể về quê, do đó, em ở lại xóm trọ để làm việc online, đồng thời không tiếp xúc với mọi người trong khu trọ để đảm bảo an toàn. Ảnh: Quang An