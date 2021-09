Tháo 13 chốt ra vào giữa thành phố Vinh và các huyện trong tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 6 năm 2021. Do ảnh hưởng của bão số 6, từ chiều tối ngày 23/9 đến 25/9 tại Nghệ An có mưa to, có nơi mưa rất to và dông.