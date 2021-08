Tháo gỡ khó khăn cho các công trình xây dựng trên địa bàn Nghệ An

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang triển khai nhiều công trình xây dựng: Đường cao tốc Bắc Nam, đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò Nghệ An, qua địa bàn thị xã Hoàng Mai, các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò; Đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền tại huyện Kỳ Sơn; Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15A (Km301+500 – Km333+200), cảng nước sâu Nghi Thiết…

Nhiều công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục được thi công. Ảnh: Trân Châu

Yêu cầu của Bộ Giao thông, Bộ Tài chính và của tỉnh là khẩn trương về tiến độ hoàn thành, đặc biệt là kế hoạch giải ngân xây dựng cơ bản, không giải ngân hết là bị thu hồi điều chuyển vốn. Bên cạnh đó, công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng thường xuyên trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Để thực hiện tốt các nội dung công việc như trên, Sở Giao thông vận tải phải cử cán bộ điều hành dự án, cán bộ tuần kiểm đi hiện trường; các Nhà thầu vận chuyển nhân lực, vật liệu, trang thiết bị lên công trường thi công và chiều ngược lại.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức An, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, trên nhiều công trường thi công như cao tốc Bắc Nam hay đường ven biển qua Nghệ An… xe máy nằm đình trệ, nhiều công nhân nghỉ việc và không đảm bảo tiến độ. Nguyên nhân do thực hiện Chỉ thị 15,16 chống dịch Covid-19, vướng mắc nảy sinh.

Thiếu nhân lực khiến cho việc nâng cấp Quốc lộ 15 A đang bị đình trệ. Ảnh: Trân Châu Đến nay, các địa phương đều thành lập các chốt ra/vào địa bàn để kiểm soát phòng chống dịch. Tuy nhiên, một số chốt ở các địa phương mặc dù cán bộ Ban QLDA thuộc Sở GTVT, cán bộ, công nhân của đơn vị thi công các dự án đã có giấy tờ theo quy định được UBND tỉnh giao Sở GTVT hướng dẫn tại Văn bản số 2875/SGTVT-VT ngày 18/08/2021 và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn khi qua các chốt kiểm dịch.



Để các dự án công trình giao thông trên địa bàn tỉnh được triển khai thuận lợi, đảm bảo tiến độ thi công và hoàn thành tốt công tác giải ngân theo Công điện số 26/CĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét, chỉ đạo thành phố Vinh và các huyện thành thị thực hiện một số nội dung kịp thời:

Thứ nhất cho phép cán bộ Ban QLDA của Sở GTVT, cán bộ, công nhân, phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, trang thiết bị phục vụ các dự án giao thông thuộc Sở đi qua các điểm chốt ra/vào các địa phương trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với điều kiện đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Ngành Giao thông chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện:

+ Đối với cán bộ Ban QLDA của Sở GTVT khi đi từ thành phố Vinh đến các dự án/công trình ngoài thành phố, phải được lập danh sách cụ thể, có Văn bản cử/điều động của người đứng đầu tổ chức ký gửi các chốt kiểm soát, nêu rõ nơi đi, nơi đến, thời gian đi/đến, được ở lại để chỉ đạo dự án. Tất cả cán bộ và người lao động (kể cả lái xe) khi đi qua chốt kiểm soát phải có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV- 2 bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR trong thời gian 72 giờ kể từ ngày có kết quả xét nghiệm, thực hiện khai báo y tế điện tử theo quy định và đeo khẩu trang trong suốt hành trình.

+ Đối với xe ô tô chở cán bộ, người lao động của các doanh nghiệp phục vụ thi công, giám sát các dự án công trình giao thông: Phương tiện phải dán biển hiệu “XE VẬN CHUYỂN CÔNG NHÂN, CÁN BỘ CỦA CÔNG TY… LÀM VIỆC TẠI CÔNG TRÌNH…”; Phương tiện đi đến Chốt dừng đúng nơi quy định theo sự hướng dẫn của cán bộ trực tại Chốt; Lái xe xuất trình danh sách cán bộ, công nhân được chở trên xe do người đứng đầu Công ty ký tên, đóng dấu xác nhận; Lái xe và toàn bộ người trên xe phải xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân) và Giấy báo kết quả xét nghiệm SARS CoV-2 âm tính trong thời hạn 72 giờ kể từ ngày có kết quả xét nghiệm do cơ quan xét nghiệm có chức năng cấp; Thực hiện khai báo y tế điện tử qua mã QR-Code do cán bộ trực chốt cấp (nếu không có điện thoại thông minh thì thực hiện khai báo y tế bằng giấy); Đồng thời phải thường xuyên đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển.

Bên cạnh đó, người lao động phải khai báo y tế tại địa phương nơi có công trình thi công; Chủ doanh nghiệp phải bố trí nơi ăn, nghỉ tại công trường cho công nhân, cán bộ, yêu cầu không tiếp xúc với người ngoài công trường, không cho người lao động quay về thành phố Vinh trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngành Giao thông cũng kiến nghị UBND thành phố Vinh, các huyện, thị xã có dự án công trình giao thông do Sở GTVT làm chủ đầu tư chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các chốt trong địa bàn tạo điều kiện cho các dự án công trình giao thông được triển khai thuận lợi; không yêu cầu cán bộ và người lao động trên công trường (đến từ khu vực thành phố Vinh) cách ly khi đã có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV- 2 bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR trong thời gian 72 giờ, đồng thời không phải xét nghiệm lại SARS-CoV-2 theo định kỳ nếu như không rời khỏi công trường.