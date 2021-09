Tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư và khu công nghiệp ở Nghệ An

Triển vọng lấp đầy tại các khu công nghiệp



Hiện Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP đã có 20 dự án đầu tư đi vào hoạt động, tạo việc làm bước đầu cho hơn 11.800 lao động địa phương, có 3 nhà đầu tư khác đang xây dựng nhà máy và 7 nhà đầu tư còn lại đã hoàn thành thủ tục đầu tư và đang thực hiện thủ tục quy hoạch để triển khai xây dựng.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An hôm nay. Ảnh: Trân Châu

Lãnh đạo Công ty TNHH VSIP Nghệ An cho biết: Hiện tại, VSIP Nghệ An đang đi đến giai đoạn đàm phán với một số nhà đầu tư trên diện tích khoảng 16,44ha đất Khu Công nghiệp giai đoạn 1 và khoảng 40ha đất KCN giai đoạn 2, dự kiến ký kết thỏa thuận thuê đất vào quý 4/2021 năm nay, từ đó nâng tỷ lệ lấp đầy lên tới khoảng 71% vào cuối năm 2021.



Tin mừng là trong bối cảnh dịch Covid- 19 tác động sâu sắc tới toàn cầu, nhưng với tư duy đầu tư chuyên nghiệp, uy tín, VSIP Nghệ An là điểm đến triển vọng của nhiều nhà đầu tư hiện nay đang muốn dịch chuyển môi trường đầu tư.Tìm hiểu được biết, hiện có một số nhà đầu tư nước ngoài đến từ Hồng Kông, Singapore, Đài Loan có nhu cầu thuê đất diện tích lớn tại VSIP Nghệ An (từ 30ha - 60ha) như: Luxshare ICT tìm hiểu đầu tư 50ha, SIS (Nhà đầu tư phát triển hạ tầng Sembcorp – Singapore) tìm hiểu 7ha, Yuen Foong Yu (nhà đầu tư phát triển về đóng gói) từ Đài Loan đang tìm hiểu 7ha và một số nhà đầu tư công nghệ kỹ thuật cao cũng đã nhiều lần đến tìm hiểu đầu tư tại Khu CN VSIP Nghệ An giai đoạn 2.Với tổng diện tích 1.850 ha sau khi hoàn thành, Khu công nghiệp WHA IZ 1 - Nghệ An là Khu công nghiệp lớn với hạ tầng tiêu chuẩn quốc tế, kết nối các trung tâm sản xuất, chế tạo và phân phối phục vụ thị trường trong nước và quốc tế. Nằm trong Khu kinh tế Đông Nam với các chính sách ưu đãi đặc biệt, Khu công nghiệp WHA IZ 1 – Nghệ An giai đoạn 1, diện tích 498 ha có hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư lớn cùng với các dự án khu dân cư và thương mại.Báo cáo của Khu kinh tế Đông Nam cho biết: Từ năm 2020 đến nay, Khu công nghiệp VSIP cấp phép 8 dự án; Khu công nghiệp WHA cấp phép 7 dự án; KCN Hoàng Mai I đang làm thủ tục đầu tư 1 dự án. Tuy nhiên, việc thực hiện giãn cách và chi phí phát sinh trong công tác phòng, chống dịch cũng ảnh hưởng rất lớn đối với các nhà đầu tư đang triển khai xây dựng nhà máy trong khu CN, ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoàn thành xây dựng cũng như sản xuất, kinh doanh.