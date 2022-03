Thảo luận Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi): Giải quyết 'bài toán' thừa kịch bản yếu, thiếu kịch bản hay

Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, sáng 29/3, các đại biểu đã thảo luận về Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên thảo luận về Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đáp ứng các mục tiêu đề ra



Trình bày báo cáo tóm tắt một số vấn đề về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết, so với Dự thảo Luật của Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý đã bổ sung nhiều nội dung mới. Đến nay, Dự thảo Luật đã đáp ứng các mục tiêu đề ra.

Đối với một số ý kiến đề nghị cân nhắc việc Nhà nước đầu tư, hỗ trợ xây dựng trường quay hiện đại gắn với du lịch, giải trí, Thường trực Ủy ban nhận thấy việc xây dựng trường quay hiện đại cung cấp dịch vụ sản xuất phim rất quan trọng, cần kinh phí lớn, tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, rất khó thu hút, huy động nguồn lực xã hội.

Để bảo đảm khai thác tối đa hiệu quả đầu tư các trường quay, cần có cơ chế gắn kết trường quay với các hoạt động du lịch, giải trí. Do vậy, quy định như Dự thảo Luật cho phép Nhà nước có thể đầu tư, hoặc hỗ trợ xây dựng trường quay.

Về phổ biến phim trên không gian mạng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ, phổ biến phim là hoạt động có tác động lớn tới an ninh, quốc phòng, an toàn, đạo đức xã hội. Hoạt động kinh doanh dịch vụ phổ biến phim được quy định là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, để quản lý tốt việc phổ biến phim trên không gian mạng, cần xác định rõ chủ thể, trách nhiệm của chủ thể phổ biến phim; trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong trong công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Thường trực Ủy ban tiếp thu và chỉnh lý Dự thảo Luật theo hướng: Sửa đổi quy định về chủ thể phổ biến phim trên không gian mạng là cơ sở điện ảnh phổ biến phim. Cơ sở phổ biến phim trên không gian mạng phải thực hiện tự phân loại phim trước khi phổ biến, hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền phân loại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả tự phân loại phim.

Dự thảo Luật bổ sung quy định cơ sở điện ảnh phổ biến phim trên không gian mạng thực hiện các biện pháp kỹ thuật để cha, mẹ, hoặc người giám hộ tự kiểm soát, quản lý, bảo đảm trẻ em xem phim được phổ biến trên không gian mạng phù hợp với độ tuổi xem phim.

Ông Nguyễn Đắc Vinh cũng cho biết phương án "hậu kiểm" đối với phim phổ biến trên không gian mạng là xu hướng chung trên thế giới, đã được Chính phủ cân nhắc, đánh giá tác động, phù hợp với thực tế nước ta, thống nhất trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, được đa số đại biểu Quốc hội đồng tình. Do vậy, Thường trực Ủy ban xin được tiếp thu ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội, quy định thống nhất thực hiện "hậu kiểm" đối với phim phổ biến trên không gian mạng.

Thừa kịch bản yếu, thiếu kịch bản hay

Sản xuất phim; thu hút các cá nhân, tổ chức nước ngoài sản xuất phim tại Việt Nam; khâu hậu kiểm… là những vấn đề lớn, thu hút nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội.

Đề cập đến quy định về sản xuất phim tại Việt Nam đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài, một số ý kiến đề nghị nên quy định hồ sơ xin cấp phép chỉ yêu cầu kịch bản tóm tắt phim tại Việt Nam thay vì kịch bản phim đầy đủ.

Đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Giang) nhấn mạnh cần quan tâm đơn giản hóa hơn nữa các thủ tục hành chính, nhất là những quy định về thẩm định, cấp phép; quan tâm rút ngắn thời gian cấp phép cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu Trần Thị Hoa Ry phát biểu ý kiến. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cho rằng, những quy định hiện nay là quá chặt chẽ, theo đại biểu, những gì không phạm vào các điều cấm nên có các quy định linh hoạt, uyển chuyển hơn để thu hút các nhà làm phim nước ngoài và để quảng bá về hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Việc tăng cường quản lý nhà nước là cần thiết, nhưng cũng không phải đi làm những việc quá cụ thể, tỉ mỉ, gây khó khăn, kìm hãm cho hoạt động điện ảnh.