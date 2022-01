Thảo luận về chủ trương đầu tư hơn 700 km cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo hình thức đầu tư công

(Baonghean.vn) - Thống nhất cao với việc phân cấp, phân quyền cho cấp tỉnh thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều thuộc 8 dự án luật, song Đoàn ĐBQH tỉnh nghệ An cũng đề nghị cần gắn với việc kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm người đứng đầu để kiểm soát quyền lực.

(Baonghean.vn) - Đồng tình với việc ban hành các chính sách tài khóa, tiền tệ để phục hồi, phát triển nền kinh tế, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cũng đề nghị cần xây dựng các tiêu chí, nguyên tắc cho từng gói hỗ trợ, từng đối tượng phù hợp để khi thực hiện đạt hiệu quả cao.

(Baonghean.vn) - Chiều 25/12, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Hội thảo Du lịch năm 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam - phục hồi và phát triển” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT&DL, tỉnh Nghệ An tổ chức tiếp tục với phiên toàn thể.