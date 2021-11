Thầy cô trường Phan gửi trọn niềm tin vào Duy Anh

Giáo viên và học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu gửi gắm niềm tin đến Nguyễn Đình Duy Anh. Ảnh: Đức Anh

Lê Nguyên Nhân – học sinh lớp 12A3.

Mùa thi năm thứ 21 là một mùa thi đặc biệt với lớp chúng em và em thực sự rất vui mừng khi 1 trong 4 người xuất sắc nhất của cuộc thi năm có sự góp mặt của Nguyễn Đình Duy Anh – Lớp trưởng lớp 12A3. Là bạn chung lớp, em nghĩ không chỉ riêng em mà tất cả các thầy cô và học sinh trong trường đều rất tự hào và mong chờ vào chiến thắng của Duy Anh ở trận chung kết sắp tới.

Đến với trận đấu này tất cả các thí sinh đều đã trải qua nhiều vòng tuyển chọn từ tuần, tháng, quý. Thế nên, trận đấu sẽ rất khắc nghiệt. Tuy nhiên, Duy Anh được mệnh danh là ông hoàng khởi động nên ở trận đấu này bạn ấy sẽ phát huy được thế mạnh của mình và bứt phá từ phần khởi động để tạo ra một thế trận dễ thở hơn.

Em Lê Nguyên Nhân. Ảnh: Đức Anh

Đến thời điểm này, em nghĩ mọi lời chúc đều chưa đủ. Em chỉ muốn gửi gắm Duy Anh rằng: Hãy thi đấu hết khả năng và tập thể lớp 12A3 luôn tin tưởng vào bạn.

Clip: Đức Anh - Mỹ Hà



Phạm Đức Anh – học sinh lớp 12 A3.

Không chỉ Trường THPT chuyên Phan Bội Châu mà em nghĩ bất cứ trường nào cũng tự hào khi có học sinh lọt vào trận chung kết Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia và đưa cầu truyền hình về với quê nhà. Trước trận chung kết sắp tới, em xin gửi lời chúc đến tất cả các thí sinh và với sự chuẩn bị kỹ càng về mặt tinh thần, em nghĩ rằng các thí sinh sẽ gửi đến cho khán giả một trận đấu sôi nổi, gay cấn và kịch tính.

Phạm Đức Anh – học sinh lớp 12A3. Ảnh: Đức Anh

Riêng em, là một người bạn thân thiết với Duy Anh, em tin Duy Anh đã có sự chuẩn bị tâm lý kỹ càng và bạn ấy sẽ làm tốt ở cuộc thi này. Duy Anh hãy đem chiến thắng về cho quê hương Nghệ An, hãy là niềm tự hào của chúng mình và là niềm tự hào của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Clip: Đức Anh - Mỹ Hà

Nguyễn Nhật Vy – học sinh lớp 11C2

Em đã theo dõi các trận đấu của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 và đây là một mùa thi rất đẹp đối với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Với trận chung kết năm nay, không chỉ anh Duy Anh mà các thí sinh còn lại cũng rất xuất sắc và đều có những thành tích vô cùng ấn tượng, ghi cho mình những kỷ lục mới của chương trình. Chính vì thế, đây là một trận đấu không hề đơn giản.

Nguyễn Nhật Vy – học sinh lớp 11C2. Ảnh: Đức Anh

Em cũng nghĩ rằng cầu truyền hình năm nay tuy không được tổ chức rầm rộ nhưng qua màn hình nhỏ Duy Anh sẽ cảm nhận được sự nhiệt huyết và sự cổ vũ vô cùng to lớn của người dân Nghệ An. Cá nhân em dù là đàn em khóa dưới nhưng tất cả các trận thi đấu của Duy Anh em đều háo hức theo dõi và mong anh Duy Anh sẽ bình tĩnh, cố gắng để có thể tỏa sáng ở trận chung kết, sẽ làm được kỳ tích, đem vòng nguyệt quế về cho tỉnh Nghệ An.

Clip: Đức Anh - Mỹ Hà



Cô giáo Nguyễn Thị Diệu Anh – giáo viên dạy Địa lý

Tôi rất may mắn khi năm đầu tiên về trường cũng là năm đầu tiên em Trần Thế Trung được lọt vào vòng chung kết và dành được chiến thắng. Năm nay, dù tình hình dịch bệnh phức tạp và cầu truyền hình không được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh như năm 2019, nhưng tôi tin rằng với “lửa” và niềm tự hào của người Nghệ An thì Duy Anh sẽ được tiếp thêm lửa và bình tĩnh, tự tin quyết thắng.



Cô giáo Nguyễn Thị Diệu Anh – giáo viên dạy Địa lý. Ảnh: Đức Anh

Trong 3 năm dạy Duy Anh tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tôi cảm thấy rất vui bởi lớp 12A3 là một tập thể rất đoàn kết và Duy Anh là một học sinh rất thông minh, vui vẻ, hòa đồng và dễ mến. Vì vậy, tôi mong rằng Duy Anh sẽ mang lại vinh quang về cho Nghệ An thêm một lần nữa và sẽ là niềm tự hào thứ 2 của Trường Phan tại Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Clip: Đức Anh - Mỹ Hà

Cô giáo Cao Thị Lan Thanh – Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu

Chúng tôi tin tưởng rằng, Duy Anh sẽ lần thứ 2 đem vòng nguyệt quế đến với nhà trường cũng như tỉnh Nghệ An của chúng ta.

Cô giáo Cao Thị Lan Thanh – Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Đức Anh

Mùa thi năm nay diễn ra trong điều kiện dịch bệnh phức tạp thế nên khi đón nhận thông tin cầu truyền hình thì ngoài cảm xúc vui mừng, chúng tôi cũng rất lo lắng về về công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp thì việc triển khai cầu truyền hình phải đảm bảo hai mục tiêu, đó là vẫn đảm bảo không khí tươi vui; cổ động viên vẫn phải đảm bảo các yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch. Theo kế hoạch, cầu truyền hình năm nay sẽ tổ chức với quy mô nhỏ, chỉ 100 người tham dự. Tất cả các khách mời và các cổ động viên sẽ được test Covid – 19 trước khi tham dự trận chung kết và kiểm tra các điều kiện về phòng chống dịch bệnh.

Clip: Đức Anh - Mỹ Hà

Chúng tôi cũng tin rằng với thông điệp của cầu truyền hình Nghệ An là tinh thần đoàn kết, sẽ là sức mạnh cổ vũ để Duy Anh mang chiến thắng về cho người dân xứ Nghệ.