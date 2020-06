Thầy dạy võ ở Nghệ An mở đường dây tín dụng đen hàng tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Phạm Ngọc Sỹ (SN 1986, trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) để điều tra hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đầu năm 2020, qua công tác nắm tình hình, Đội 2, phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) phát hiện trên địa bàn huyện Diễn Châu xuất hiện đường dây có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng. Quá trình xác minh ban đầu, phòng Cảnh sát hình sự phát hiện cầm đầu đường dây này là Phạm Ngọc Sỹ.

Đối tượng Phạm Ngọc Sỹ

Quá trình điều tra, Sỹ có nhiều hoạt động tinh vi, xảo quyệt và có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng nhằm che giấu hành vi phạm tội. Bản thân đối tượng là người có mối quan hệ với nhiều đối tượng cộm cán hình sự trên địa bàn.



Theo đó, nhận thấy nhu cầu người dân vay nợ và lợi nhuận từ việc cho vay lãi nặng, với những mối quan hệ của mình Sỹ đứng ra tổ chức cho vay “tín dụng đen” với lãi suất cao từ 3.000 – 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày tương đương 108 – 180 %/1 năm.

Để phục vụ cho việc làm ăn của mình, Sỹ thuê một số đàn em thân tín là những đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn. Bản thân Sỹ là người giỏi võ thuật, có mở nhiều lớp dạy võ trên địa bàn. Trên facebook cá nhân của mình, Sỹ thường xuyên đăng tải các hình ảnh về các lớp võ thuật vừa để khuếch trương thanh thế, vừa để gây sức ép, uy hiếp với các khách hàng của mình. Đối với những con nợ đến hạn không trả, Phạm Ngọc Sỹ gọi điện đe dọa, uy hiếp. Từ năm 2019 đến trước khi bị bắt Phạm Ngọc Sỹ đã cho 20 người trên địa bàn huyện Diễn Châu vay với số tiền 2 tỷ đồng. Ảnh: Anh Quân Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu, cuối tháng 5/2020, phòng Cảnh sát hình sự đã ra lệnh giữ người khẩn cấp đối tượng Phạm Văn Sỹ tại nhà riêng thuộc thôn 7, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Quá trình điều tra, khám xét khẩn cấp nơi ở, Ban chuyên án đã thu giữ 2 khẩu súng thể thao; 3 dao kiếm các loại; 2 điện thoại di động; 4 quyển sổ ghi chép với nội dung cho vay tiền và trả tiền lãi, tiền ngân hàng và số tiền gần 95 triệu đồng tiền mặt.



Bước đầu chứng minh, trong thời gian từ năm 2019 đến trước khi bị bắt Phạm Ngọc Sỹ đã cho 20 người trên địa bàn huyện Diễn Châu vay với số tiền 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 500 triệu đồng. Các trường hợp tìm đến Sỹ vay tiền đều phải chịu lãi suất cắt cổ.

Chuyên án đang được tiến hành điều tra mở rộng chuyên án để làm rõ các bị hại trong đường dây này.