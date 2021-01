Thầy giáo bắn nhầm bạn đi săn lĩnh án

Sáng 27/01/2021, phiên tòa xét xử vụ án “Vô ý làm chết người” xảy ra tại bản Huồi Khun, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn đối với bị can Lầu Bá Giờ (SN 1976), trú tại bản Mường Lống 2, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An (hiện là giáo viên Trường tiểu học Huồi Tụ 2).

Bị cáo Lầu Bá Giờ. Ảnh: Hoàng Tuấn Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Kỳ Sơn thì vào khoảng 08 giờ ngày 24/8/2020, Lầu Bá Giờ cùng với Lầu Bá Xồng rủ nhau đi săn thú rừng tại khu vực bản Huồi Khun, xã Mường Lống. Khi đi Lầu Bà Giờ và Lầu Bá Xồng mang theo mỗi người 01 khẩu súng tự chế. Sau khi đến nơi, Giờ và Xồng săn bắn thú rừng đến 19 giờ cùng ngày thì lập lán nghỉ tại một gốc cây to. Đến khoảng 0 giờ ngày 25/8/2020, Lầu Bá Giờ tỉnh giấc rồi đi đến khu vực ẩn nấp để săn chuột. Khoảng 30 phút sau Giờ chiếu đèn pin để kiểm tra thì phát hiện ánh sáng phản chiếu lại nên nghĩ đó là mắt của thú rừng, Giờ sử dụng súng kíp mang theo hướng về nơi có ánh sáng rồi bắn một phát. Sau khi bắn, Giờ nghe thấy có tiếng rên nhỏ vọng ra nên lại gần để kiểm tra thì phát hiện Lầu Bá Xồng đã chết.



Kết luận giám định pháp y về tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã kết luận Lầu Bá Xồng chết do suy hô hấp cấp, suy tuần hoàn cấp do đạn xuyên làm thủng tim và phổi trái.

Tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội, đại diện gia đình bị hại xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Xét thấy bị cáo phạm tội do lỗi vô ý, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng; hiện nay đang là giáo viên nên chưa cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, HĐXX đã tuyên phạt Lầu Bá Giờ 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng.