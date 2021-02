Thầy giáo tát học trò ở Nghệ An xin lỗi và hứa không tái phạm

Thầy giáo hứa không tái phạm

Ngày 23/2, thầy Nguyễn Chính Bình – (38 tuổi), cho biết những ngày gần đây thầy đang cố gắng để làm quen với môi trường mới sau khi bị điều chuyển công tác qua Trường THCS Châu Quang, Quỳ Hợp. Thầy Bình là giáo viên vừa bị kỷ luật do có hành vi tát học trò khi đang còn làm việc tại Trường THCS thị trấn Quỳ Hợp khiến dư luận “dậy sóng” trong những ngày vừa qua.

Thầy Nguyễn Chính Bình gửi lời xin lỗi sau sự việc.

“Trong sự nghiệp 15 năm làm giáo dục của bản thân, xảy ra sự việc vừa rồi là cực kỳ đáng tiếc. Nếu quay ngược lại thời gian tôi sẽ làm khác. Những gì xảy ra vừa qua đã để lại cho mình nhiều thứ”, thầy Bình chia sẻ với phóng viên Báo Nghệ An.



Thầy Bình chia sẻ với phóng viên Báo Nghệ An: Ảnh: Tiến Hùng Vị giáo viên môn Hóa này nói rằng, qua sự việc vừa rồi, thầy sẽ thay đổi nhiều thứ. “Trong cách tiếp cận học sinh của mình lâu nay quá nhiệt tình, nhiệt huyết cũng chỉ để mong muốn cho các cháu tiến bộ. Như cái sự việc xảy ra này là do cách tiếp cận chưa hợp lý”, thầy Bình nói.



Khi được hỏi về hành vi tát học trò, thầy Bình khẳng định đó chỉ là hành vi bột phát và là một điều đáng tiếc. “Tôi xin được xin lỗi trước ngành, trước chính quyền. Với một người nhà giáo, làm công việc giáo dục học sinh, tất cả cũng chỉ mong những điều tốt đẹp cho các cháu thôi. Nhưng trong một phút xảy ra chuyện đáng tiếc đó, tôi xin lỗi tập thể nhà trường, học sinh, lãnh đạo ngành và xin hứa không bao giờ tái phạm, cố gắng cống hiến những điều tốt đẹp nhất cho đơn vị mới”, thầy Bình nói.

Thầy Bình nói rằng, để xảy ra vụ việc là một điều đáng tiếc. Ảnh: Mỹ Hà Trong khi đó, thầy Ngô Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Quỳ Hợp cho biết, qua sự việc vừa rồi, với cương vị hiệu trưởng nhà trường, bản thân thầy thấy mình trong đó cũng có một phần trách nhiệm. “Đặc biệt là công tác giáo dục, tư tưởng, đạo đức chính trị cho giáo viên để xảy ra sự việc đáng tiếc. Tuy nhiên, trong cuộc sống mỗi người có một cá tính riêng, làm nhà quản lý cũng không theo dõi hết được. Sự việc cũng đã có kết luận rồi, xử lý kỷ luật rồi. Cũng mong dư luận hiểu những áp lực các thầy cô phải gánh chịu. Mong dư luận thông cảm để mọi việc trong nhà trường trở lại bình thường”, Hiệu trưởng Sơn bày tỏ.



Xử lý nghiêm nếu tái phạm

Còn ông Hồ Bình Minh – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Hợp cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của phụ huynh, lãnh đạo huyện và phòng đã rất quan tâm, xử lý dứt điểm. Các bước, mức độ xử lý nhà trường đưa ra rất là nghiêm khắc, đúng với thực tế, có tính chất giáo dục. Làm rất công khai. Bản thân thầy Bình cũng đã ý thức được việc làm của mình, chấp nhận hình thức kỷ luật, chấp nhận việc điều động về trường khác.

Ông Hồ Bình Minh – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Hợp trao đổi với PV Báo Nghệ An

“Khi bị điều chuyển đến đơn vị mới, chúng tôi cũng đã giao cho hiệu trưởng tại đó quan tâm, động viên thầy. Nhưng ngược lại cũng theo dõi, nếu thầy có việc làm tương tự thì quan điểm sẽ tham mưu huyện xử lý nghiêm hơn. Đây là sự việc không mong muốn. Chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan báo chí, dư luận cho thầy một cơ hội. Để thầy tiếp tục cống hiến trong ngành Giáo dục”, ông Minh nói và cho hay, thầy Bình là một người có năng lực chuyên môn.



Trước đó, lá đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Thùy Linh (phụ huynh em Nguyễn Quang Hùng, học sinh lớp 9A3, Trường THCS thị trấn Quỳ Hợp) gửi nhà trường ngày 4/1 cho biết, trưa ngày 31/12/2020, bà phát hiện mặt con trai có dấu ngón tay, gặng hỏi mãi cháu mới nói là thầy Nguyễn Chính Bình, dạy môn Hóa học đánh vào mặt. Mấy ngày sau tâm lý cháu hoảng loạn, kêu hoa mắt, chóng mặt, không chịu ăn uống, cháu đòi bỏ học. Gia đình động viên cháu đến lớp nhưng cháu vẫn sợ sệt không dám đi học.

Liên quan đến sự việc này, bà Linh cho rằng việc thầy giáo dùng vũ lực đánh học trò trong giờ giảng dạy “đã vi phạm quyền trẻ em và quyền công dân, vi phạm đạo đức nghề nghiệp”. Đồng thời yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm những vi phạm của thầy giáo Nguyễn Chính Bình để “gia đình yên tâm làm ăn” và con được đến trường sớm nhất.

Cùng với gửi đơn lên ban giám hiệu nhà trường, gia đình học sinh cũng đã gửi đơn lên Công an huyện Quỳ Hợp. Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, Thiếu tá Ngô Anh Tuấn – Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, đơn vị lập tức vào cuộc. Tuy nhiên, qua giám định sức khỏe cho thấy sức khỏe của em bình thường, không có dấu vết tổn thương trên thân thể, không để lại di chứng. Tỷ lệ thương tật là 0%. Ngoài ra, kết quả cộng hưởng từ ngày 6/1 cũng cho thấy tình trạng sức khỏe của cháu bình thường, không có dấu vết tổn thương, không để lại di chứng. Chính vì vậy, cơ quan điều tra kết luận vụ việc không có yếu tố hình sự nên không khởi tố vụ án.

Trường THCS thị trấn Quỳ Hợp. Ảnh: Tiến Hùng Để giải quyết đơn thư của bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Ban giám hiệu Trường THCS thị trấn Quỳ Hợp đã thành lập tổ xác minh nội dung tố cáo. Đồng thời lấy ý kiến của các cá nhân liên quan. Hiệu trưởng Ngô Đức Sơn nhận trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc. Ngày 16/1 Trường THCS thị trấn Quỳ Hợp có thông báo về kết luận nội dung tố cáo. Cụ thể, qua xác minh đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 và một số học sinh trong lớp khẳng định: Lời kể của học sinh Nguyễn Quang Hùng và học sinh trong lớp là đúng sự thật. Sau sự việc, thầy Bình cũng đã kịp thời đến gặp gia đình học sinh để hỏi thăm sức khỏe, động viên tinh thần và gửi tiền nhờ ban lãnh đạo nhà trường hỗ trợ chi phí đi khám sức khỏe ở thành phố Vinh.



Hiệu trưởng Ngô Đức Sơn . Ảnh: Mỹ Hà Hội đồng kỷ luật Trường THCS thị trấn Quỳ Hợp sau đó đã họp và kỷ luật thầy Nguyễn Chính Bình với mức cảnh cáo. Sau đó, UBND huyện Quỳ Hợp có quyết định điều động, thuyên chuyển công tác ông Nguyễn Chính Bình từ Trường THCS thị trấn Quỳ Hợp đến Trường THCS Châu Quang (xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp) do đã có hành vi tát học sinh trong giờ học.



Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở Giáo dục và Đào tạo đã nắm bắt tình hình và chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cần phải kiểm tra, xác minh sự việc và xử lý đúng theo các quy định.

“Đây cũng là một sự việc hi hữu, vi phạm các quy tắc ứng xử trong trường học và đặc biệt là vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo. Qua sự việc này, chúng tôi cũng mong muốn các nhà trường và các giáo viên cần phải xem đây là bài học để rút kinh nghiệm và có những ứng xử hợp lý trong quá trình tổ chức dạy và học.



Để việc dạy học hiệu quả chúng tôi cũng mong muốn phụ huynh và gia đình cần phối hợp với nhà trường trong việc quản lý con em và nhắc nhở học sinh làm bài, tránh sự việc đáng tiếc xảy ra”, ông Hoàn nói.



Còn GS Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định, quy trình xử lý kỷ luật của UBND huyện Quỳ Hợp là đúng với vi phạm của thầy giáo Nguyễn Chính Bình và quan điểm của Sở là cần phải xử lý nghiêm để răn đe trong toàn ngành. Giám đốc Sở cũng khẳng định, dù đã chuyển sang trường mới nhưng Sở vẫn tiếp tục chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Hợp tiếp tục theo dõi quá trình tiến bộ của thầy Bình. Trong trường hợp tái phạm, ngành sẽ xem xét chuyển sang vị trí khác ngoài dạy học và nếu nghiêm trọng có thể xử lý kỷ luật buộc thôi công tác.