Thay tên đổi họ, chỉnh sửa khuôn mặt để ra Hà Nội trốn truy nã

Ngày 20/3, Công an TP. Hà Nội cho biết, đã tiến hành xác minh, truy bắt thành công đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Tiến Biên (SN 1997), trú tại Khu Thượng Cát, xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Theo tài liệu điều tra, ngày 24/8/2020, Nguyễn Tiến Biên cùng các đối tượng khác đã có hành vi dùng dao, gậy đánh nhau với một nhóm thanh niên tại thành phố Vĩnh Long.

Nguyễn Tiến Biên tại cơ quan điều tra.

Hành vi của các đối tượng đã gây mất trật tự, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trên địa bàn. Ngày 16/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Vĩnh Long ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Biên về tội "Gây rối trật tự công cộng".