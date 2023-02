Thay tên, đổi họ để tránh truy nã vẫn bị bắt

(Baonghean.vn)- Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, để che giấu thân phận của mình, Vi May Ỏn thay tên đổi họ, làm đủ nghề để mưu sinh. Tuy nhiên, hành tung của hắn đã bị Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện.

Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) và Công an huyện Phu Vông, tỉnh A Ta Pư (Lào) bắt giữ thành công đối tượng Vi May Ỏn (SN 1989), trú tại bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. Đây là đối tượng trốn truy nã từ hơn 2 năm về trước.

Đối tượng Vi May Ỏn bị Công an huyện Kỳ Sơn ra lệnh truy nã về hành vi đánh bạc vào năm 2020. Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 16h ngày 29/1/2020, Công an huyện Kỳ Sơn bắt quả tang Vi May Ỏn cùng với Moong Văn Đại (SN 1991), Quang Văn Khăm (SN 1996), Lương Văn Hiền (SN 1982) cùng trú tại bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn; Đậu Quang Huy (SN 1992), Vi Văn Na (SN 1991) cùng trú tại bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn; Lộc Văn Tịnh (SN 1995), trú tại bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn về hành vi đánh bạc. Thu giữ tại hiện trường số tiền hơn 7 triệu đồng, 2 bộ bài và 1 số tang vật liên quan khác.

Trong quá trình bắt giữ, lợi dụng địa hình, Vi May Ỏn đã bỏ trốn sang Lào. Sau một thời gian truy bắt không thành công, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đã ra Quyết định truy nã số 02/QĐ-TN ngày 18/3/2020 đối tượng Vi May Ỏn.

Sau khi bỏ trốn, để không bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ, ban đầu Vi May Ỏn sống ẩn dật ở các xã biên giới huyện Kỳ Sơn. Tuy nhiên, do lo sợ hành tung bị lộ, sau đó Vi May Ỏn đã trốn sang Lào bằng đường tiểu ngạch. Để không bị nghi ngờ, Vi May Ỏn ban ngày đi làm thuê đủ nghề từ bốc vác, thợ hồ tại các công trường, đêm về ngủ vật vờ ở các ngôi nhà bỏ hoang.

Hơn 2 năm, Vi May Ỏn tạo cho bản thân vỏ bọc là một lao động chân tay chăm chỉ làm việc, ít giao tiếp với mọi người xung quanh. Cứ như vậy, Ỏn nghĩ hành tung của mình sẽ không bị công an phát hiện, bắt giữ. Tuy nhiên, hành tung của Vi May Ỏn không thoát khỏi tầm ngắm của lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn. Qua công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Kỳ Sơn lần theo mọi dấu vết để tìm thời cơ thích hợp truy bắt Vi May Ỏn.

Ngày 9/2/2023, Công an huyện Kỳ Sơn chủ trì, phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) và Công an huyện Phu Vông, tỉnh A Ta Pư (Lào) bắt giữ thành công đối tượng Vi May Ỏn và dẫn giải đối tượng về trụ sở Công an huyện. Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.