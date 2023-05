Thầy thuốc trẻ Nghệ An làm theo lời Bác xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

Xung kích vì sức khỏe người dân

Trong tháng 5/2023 này, đã có hàng ngàn người dân Nghệ An được khám, cấp phát thuốc miễn phí tại "Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác". Ngày hội do tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên các cấp phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An và Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ các huyện, thành, thị tổ chức…

Tại ngày hội do Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An tổ chức tại huyện Đô Lương, các y, bác sĩ trẻ đã tiến hành khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân, thiếu nhi xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương; thực hiện Chương trình “Bát cháo nghĩa tình” tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương; trao quà cho các hộ nghèo, chính sách, các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Tại các địa phương, "Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác" diễn ra rất sôi nổi, thiết thực: Câu lạc bộ "Thầy thuốc trẻ" huyện Kỳ Sơn thực hiện khám, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã Mường Ải; Câu lạc bộ "Thầy thuốc trẻ" huyện Thanh Chương khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 130 trẻ em xã Thanh Lâm; Câu lạc bộ "Thầy thuốc trẻ" huyện Anh Sơn thực hiện khám miễn phí cho các trường hợp bệnh nặng, người tàn tật ở khu vực vùng sâu, vùng xa; Câu lạc bộ "Thầy thuốc trẻ" huyện Con Cuông tổ chức khám, tầm soát, tư vấn sức khỏe về tuyến giáp, siêu âm ổ bụng, khám phụ khoa cho người dân trên địa bàn xã Đôn Phục.

Bên cạnh hoạt động khám và cấp phát thuốc, trong ngày hội, các tổ chức Đoàn - Hội còn phối hợp tập huấn phòng, chống tai nạn thương tích, các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho giáo viên, học sinh; cắt tóc, gội đầu miễn phí cho bệnh nhân, tặng bát cháo tình thương, hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; triển khai mô hình “Tủ quần áo miễn phí” cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn…

Chia sẻ về "Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác" trên quê hương Người, Tiến sĩ Trần Văn Cương - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An cho biết: Ngày hội là hoạt động thường niên được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, y, bác sĩ trẻ quyết tâm làm theo lời Bác dặn, đem công sức, tri thức của mình đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trong những năm qua, những thầy thuốc trẻ ở trên quê hương Bác Hồ với tinh thần thương yêu người bệnh đã không ngừng xung kích, tình nguyện, sát cánh cùng các cơ quan y tế, tổ chức chính trị, xã hội đi đầu trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân...

Các Câu lạc bộ "Thầy thuốc trẻ" đã triển khai nhiều chương trình, chuỗi hoạt động hướng về cộng đồng như thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa; tuyên truyền phòng bệnh và tư vấn dinh dưỡng cho người dân; “Bát cháo tình thương”, “Nồi cháo nhân ái”, “Gian hàng 0 đồng”, “Tủ quần áo miễn phí”, “Tủ bánh mỳ miễn phí” tại các bệnh viện, trung tâm y tế; “Mang tiếng hát đến với người bệnh”; “Hiến máu nhân đạo”; “Ngân hàng máu sống”…

Tiêu biểu có thể kể đến là Câu lạc bộ "Thầy thuốc trẻ" thị xã Thái Hòa đã chủ động phối hợp cùng các tổ chức như Hội Liên hiệp thanh niên, Đoàn Thanh niên, Trung tâm Y tế thị xã, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc và các đơn vị, tổ chức xã hội, tích cực tổ chức triển khai công tác khám và cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, trẻ em khuyết tật, đồng bào các vùng bị thiên tai, lũ lụt và đồng bào nghèo tại địa phương.

Bác sĩ Lá Văn Khôi - Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Thầy thuốc trẻ" thị xã Thái Hòa cho biết: CLB hiện có trên 100 thành viên tham gia, tập hợp những cán bộ, nhân viên y tế trẻ trên địa bàn. Ngoài hoạt động khám, cấp phát thuốc miễn phí, câu lạc bộ duy trì Chương trình “Sạch mái tóc, ấm tình thương” cắt tóc, vệ sinh cho bệnh nhân nặng; duy trì Chương trình “ Bát cháo tình thương” mỗi ngày cho bệnh nhân nghèo. Hoạt động của câu lạc bộ không chỉ dừng lại trên địa bàn thị xã Thái Hòa mà đã “vươn khắp” các địa phương miền núi trong tỉnh.

Theo thống kê của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An, trong giai đoạn 2016-2022, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh và các Câu lạc bộ "Thầy thuốc trẻ" các huyện, thành, thị đã tổ chức được 310 đợt khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 95.000 người dân, với tổng giá trị cấp phát thuốc trên 10 tỷ đồng; tổ chức hơn 80 chương trình “Giọt máu hồng tình nguyện” thu hút hàng nghìn lượt y, bác sĩ tham gia hiến máu, thu về hơn 10.000 đơn vị máu phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân; tổ chức mổ mắt miễn phí cho trên 250 người.

Cũng trong giai đoạn này, dịch Covid-19 bùng phát, đội ngũ thầy thuốc trẻ đã đóng vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng, chống dịch bệnh, tham gia hỗ trợ tại khu cách ly tập trung, tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh tại khu dân cư, trường học, bệnh viện; tham gia tích cực vào chiến dịch tiêm chủng vắc-xin đảm bảo tiến độ; tư vấn, chăm sóc F0 tại nhà và các bệnh lý hậu Covid-19, góp phần giúp Nghệ An phòng, chống dịch hiệu quả.

Tiến sĩ Trần Văn Cương - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An cũng cho hay: Trong 7 đợt chi viện với 304 cán bộ, y bác sĩ hỗ trợ phòng, chống dịch cho các tỉnh như: Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai... đại đa số người tham gia là các thầy thuốc trẻ. Họ đã xông pha nơi tuyến đầu để khống chế, bao vây và dập tắt kịp thời các ổ dịch có nguy cơ bùng phát.

Rèn đức, luyện tài, nhân lên ngàn việc tốt

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ trong việc xây dựng nền y học nước nhà nói chung, thời gian qua, các thầy thuốc trẻ trong tỉnh đã không ngừng ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao y đức và không ngừng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học… Sự xung kích này thể hiện rõ tình cảm, trách nhiệm, vai trò, thái độ của người trẻ, thể hiện chiều sâu của y đức.

Dưới sự giúp đỡ, phối hợp, hướng dẫn của các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành, trong 6 năm qua, các thầy thuốc trẻ ở Nghệ An đã nghiên cứu hơn 500 đề tài khoa học, trong đó, nhiều đề tài khoa học được đánh giá cao, ứng dụng vào thực tiễn điều trị có hiệu quả cho người bệnh.

Tiêu biểu có thể kể đến: Phát hiện gen JAK2 V6117F trong nhóm bệnh tăng sinh tủy bằng kỹ thuật Allen-specffic PCR; PCR chẩn đoán chuyển đoạn Philladelphia (BCR/ABL) P210, P190 tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An của anh Nguyễn Võ Dũng – Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Thầy thuốc trẻ" thành phố Vinh; Triển khai kỹ thuật phẫu thuật tán sỏi thận qua da tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh của bác sĩ trẻ Trần Đức Trọng…

Bên cạnh việc phát huy sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, các y, bác sĩ trẻ tỉnh Nghệ An luôn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo xây dựng môi trường làm việc khoa học, nâng cao hiệu quả công việc, nhất là chất lượng khám, chữa bệnh, hướng đến việc phục vụ nhân dân tốt hơn, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo trong y đức nghề nghiệp.

Đã có nhiều mô hình sáng tạo, nổi bật như: Câu lạc bộ "Thầy thuốc trẻ" Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh triển khai mô hình quản lý chất lượng “5S - Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng”, hạn chế những sai sót, sự cố trong quá trình chăm sóc, điều trị, đảm bảo an toàn cho người bệnh, đồng thời, tạo thói quen cho các nhân viên y tế làm việc thuận tiện, hiệu quả hơn; Mô hình “Phòng khám di động - Xe khám lưu động” được trang bị đầy đủ các thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ cho việc thăm khám sức khỏe tại chỗ, tiết kiệm thời gian đi lại, cho kết quả mau chóng, chính xác của Câu lạc bộ "Thầy thuốc trẻ" thị xã Hoàng Mai.

Hay như khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các đội ngũ y, bác sĩ trẻ tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu, TX. Hoàng Mai, Trường Đại học Y khoa Vinh đã sáng tạo mũ kính chắn giọt bắn và điều chế dung dịch rửa tay sát khuẩn ngăn ngừa, hạn chế dịch bệnh; Y, bác sĩ Câu lạc bộ "Thầy thuốc trẻ" Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc thiết kế robot rửa tay sát khuẩn tự động, hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa người với người, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất.

Những nỗ lực, thành quả của đội ngũ thầy thuốc trẻ Nghệ An trong những năm qua là hết sức đáng biểu dương. Anh Cao Xuân Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Nghệ An chia sẻ: Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn Nghệ An, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ Nghệ An sẽ tiếp tục có những hoạt động cổ vũ, động viên các thầy thuốc trẻ tiếp tục thi đua rèn đức, luyện tài, cống hiến tài năng và sức trẻ trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần đưa Nghệ An phát triển thành trung tâm y tế kỹ thuật cao vùng Bắc Trung Bộ.

Các hoạt động thuộc 2 chương trình lớn, đó là "Thầy thuốc trẻ tiên phong, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và cải tiến chất lượng” và “Thầy thuốc trẻ xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”…nhằm cổ vũ các thầy thuốc trẻ tham gia nghiên cứu khoa học và làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu, đẩy mạnh việc ứng dụng những thành tựu y học vào hoạt động khám, chữa bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, khám, chữa bệnh, y tế dự phòng; cổ vũ các thầy thuốc trẻ tham gia phong trào tình nguyện khám, cấp phát thuốc miễn phí và triển khai các chương trình y tế công cộng tại cộng đồng với phương châm “Ở đâu có thầy thuốc trẻ, ở đó có hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”.

Trong thời gian qua, Hội đã tổ chức tuyên dương 60 gương thầy thuốc trẻ Nghệ An tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực điều trị, phòng, chống dịch bệnh, nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh. Hội cũng đã tiếp tục đề nghị Sở Y tế Nghệ An khen thưởng 10 thầy thuốc trẻ tiêu biểu khác… Hội Thầy thuốc trẻ Nghệ An sẽ tiếp tục xây dựng thêm các nhân tố điển hình mới, tạo tác động lan tỏa, anh Cao Xuân Thảo nêu rõ./.