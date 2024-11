Thể thao Thay 'tướng', Sông Lam Nghệ An vẫn không giành chiến thắng trước Quảng Nam Dù thay "tướng", nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn không thể giành chiến thắng đầu tiên của mùa giải trước chủ nhà Quảng Nam tại vòng 8 V.League 2024/2025.

Trận đấu giữa chủ nhà Quảng Nam và Sông Lam Nghệ An trên sân vận động Hòa Xuân (Đà Nẵng) diễn ra vào chiều 15/11.

Trước khi bước vào vòng 8, Sông Lam Nghệ An đã quyết định đưa huấn luyện viên Phan Như Thuật lên thay ông Phạm Anh Tuấn. Đội bóng xứ Nghệ mong muốn tân thuyền trưởng sinh năm 1984 sẽ tạo ra làn gió mới, đưa đội bóng thoát khỏi đáy bảng.

Trận đấu đầu tiên của HLV Phan Như Thuật trên cương vị mới. Ảnh: Trung Kiên

Để làm được điều này, ông Thuật đã có nhiều sự thay đổi trong cách tập luyện nhằm mang đến lối chơi mạch lạc, đa dạng hơn cho đội nhà. Tuy nhiên, tân huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An đã không đưa ra nhiều sự điều chỉnh trong cách bố trí nhân sự ở đội hình xuất phát so với người tiền nhiệm.

Cụ thể, huấn luyện viên chỉ tung trung vệ Trần Nam Hải vào sân ngay từ đầu để thế chỗ Lê Văn Thành bị treo giò do nhận thẻ đỏ ở trận đấu thuộc vòng 7.

Bên kia chiến tuyến, Quảng Nam cũng xem cuộc đọ sức với Sông Lam Nghệ An lần này như là một trận chung kết ngược. Bởi đội bóng của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn đang trải qua những ngày tháng khó khăn, khi chỉ mới có 6 điểm sau 7 vòng, đứng vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Nếu sẩy chân trước đội khách, Quảng Nam sẽ rơi vào nhóm "cầm đèn đỏ".

Các cầu thủ SLNA vẫn chưa thể lấy lại được sự tự tin khi để đối phương gây nhiều sóng gió lên khung thành Văn Việt. Ảnh: Trung Kiên

Với những tình cảnh đang phải đối diện đó, nên cả 2 đội đều thể hiện sự quyết tâm ngay khi bóng lăn trên sân Hòa Xuân. Dù phải đá trên sân khách, nhưng Sông Lam Nghệ An đã tỏ ra khá chủ động trong việc triển khai lối chơi.

Và chính đội bóng xứ Nghệ đã tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Tình huống diễn ra ở phút thứ 8, khi Kuku thực hiện pha nhả ra cho Quang Vinh băng lên từ tuyến 2 dứt điểm. Tuy nhiên, từ khoảng cách chưa đầy 17m, tiền vệ mang áo số 16 đã sút trúng chân của hậu vệ đối phương.

Chiều ngược lại, Quang Nam cũng tạo ra một vài phương án tấn công biên khá sắc nét. Trong đó, đáng chú ý ở pha lên bóng bên phía hành lang cánh phải, đồng đội tạt bóng đúng tầm, nhưng ở tình huống cận thành Samson đã đánh đầu vọt xà.

So với những trận đấu trước, trận này Sông Lam Nghệ An đã có sự kết hợp khá nhuần nhuyễn ở khả năng lên bóng trung lộ và 2 biên. Điều này được cụ thể ở bàn thắng mở tỷ số của Sông Lam Nghệ An vào phút 27 của trận đấu. Sau hàng loạt pha phối hợp, bóng được chọc xuống nách phải, Hồ Văn Cường trả ngược cho Kuku. Tiền đạo mang áo số 9 đã có pha thả bóng hợp lý, để Olaha sút tung lưới đối phương.

Sau khi nhận bàn thua, Quảng Nam đã chủ động gây sức ép lên phần sân Sông Lam Nghệ An. Trong đó, đáng chú ý ở phút 34, từ pha lên bóng ở trung lộ, Nam Hải mắc sai lầm phá bóng không chính xác để Samson có cơ hội tung cú sút, để hóa giải tình huống nguy hiểm Văn Việt đã phải dùng tay bắt bóng ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR trọng tài xác định, trước đó Samson đã để tay chạm bóng, nếu không nhiều khả năng Văn Việt sẽ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Dù mở được tỷ số trước nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn không thể mang về 3 điểm đầu tiên của mùa giải. Ảnh: Trung Kiên

Tương tự ở phút 39, sau khi kiểm tra lại VAR trọng tài lại tiếp tục từ chối quả phạt đền của Quảng Nam. Tình huống đó đã gây ra sự phản ứng dữ dội của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn và toàn đội Quảng Nam. Và cũng chính những tranh cãi của vị huấn luyện viên này đã khiến trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo trận đấu.

Bước sang hiệp 2, VAR tiếp tục là tâm điểm trong trận đấu này. Cụ thể, từ tình huống dẫn bóng trong vòng cấm của cầu thủ Quảng Nam, Zaracho thực hiện pha tranh chấp, trọng tài cho rằng, trung vệ đội khách phạm lỗi và chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại VAR, trọng tài chính đã rút lại quyết định xử phạt.

Sau những tình huống gây sức ép của đội chủ nhà, các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An đã bị tâm lý. Điều đó đã khiến cho hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ liên tục mắc sai lầm. Đáng chú ý ở phút 63, từ pha đá phạt bên cánh trái, bóng được treo vào giữa khung thành, trong tình huống không bị ai kèm nhưng Oliveira đã đánh đầu trúng cột dọc.

Liên tiếp thực hiện các pha hãm thành, cuối cùng vào phút 75, Quảng Nam đã đưa được trận đấu về vạch xuất phát. Từ đường chuyền ở trung lộ, bóng đến vị trí của Oliveira, trong tư thế không bị ai kèm, tiền đạo mang áo số 9 đã sút tung lưới thủ môn Văn Việt.

Những phút cuối trận, Sông Lam Nghệ An đã cố gắng tấn công để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại mùa giải mới, nhưng bất thành. Vì vậy, tỷ số 1-1 là kết quả chung cuộc của trận đấu.