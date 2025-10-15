Thể thao Thể chất cầu thủ Sông Lam Nghệ An và khát vọng vươn tầm của bóng đá Việt Từ bức ảnh gây xôn xao về sự chênh lệch thể hình giữa cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An và cầu thủ Hàn Quốc, câu chuyện thể chất cầu thủ Việt lại được nhắc đến. Muốn vươn xa, bóng đá Việt cần xây dựng nền tảng thể lực bền vững và chuyên nghiệp hơn cho cầu thủ trẻ.

Câu chuyện thể chất cầu thủ Việt

Tại Giải giao hữu bóng đá U16 quốc tế Hooray Cup 2025 ở Trung Quốc, một bức ảnh chụp giữa tiền vệ Đình Cường của U15 Sông Lam Nghệ An và cầu thủ mang áo số 35 của CLB Yeongdeok FC (Hàn Quốc) được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong bức ảnh đó, cầu thủ Việt Nam nhỏ bé đứng cạnh một đối thủ cao vượt trội, tạo nên hình ảnh vừa ngộ nghĩnh, vừa khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ.

Tiền vệ Đình Cường của U15 Sông Lam Nghệ An và cầu thủ mang áo số 35 của CLB Yeongdeok FC (Hàn Quốc).

Không ít ý kiến cho rằng, bức ảnh phản ánh sự thua thiệt về thể hình của cầu thủ Việt khi so với bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh ấy là cả một câu chuyện dài về hành trình phát triển thể chất, thể lực và khát vọng vươn xa của bóng đá Việt Nam.

Cầu thủ mang áo số 35 của Hàn Quốc có chiều cao tới 2m03, là người cao nhất giải đấu, thậm chí vượt cả nhiều cầu thủ châu Âu. Ảnh: Chung Lê

Thực tế, thể chất của cầu thủ Sông Lam Nghệ An trong những năm gần đây đã có sự cải thiện rõ rệt. Ở giải Hooray Cup 2025, trung vệ Nguyễn Minh Quân cao tới 1m83, tiền vệ Tô Thành Nam cũng đạt gần 1m80.

Theo ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, thể hình của đội U15 SLNA hiện nay đã tiệm cận với các đội mạnh trong khu vực. Khi so sánh với Thái Lan hay một số đội của Trung Quốc, sự chênh lệch gần như không còn rõ rệt. Chỉ khi đối chiếu với Nhật Bản hoặc Hàn Quốc, chúng ta mới thấy vẫn còn một chút khác biệt về tầm vóc và thể lực.

Cầu thủ U15 SLNA chụp chung với đội U16 Thái Lan. Ảnh: Chung Lê

Ông Dũng cho biết thêm: “Những năm gần đây, đội đã chú trọng nhiều đến dinh dưỡng và thể lực cho cầu thủ. Ngoài chế độ ăn do tỉnh Nghệ An đầu tư 150.000 đồng mỗi ngày cho 1 cầu thủ, nhà tài trợ Tân Long còn hỗ trợ 3 hộp sữa tươi và bữa phụ mỗi ngày. Nhờ vậy, thể lực và sức bền của các em tiến bộ rõ rệt”.

Ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

Những chia sẻ ấy phần nào cho thấy sự thay đổi tích cực trong công tác đào tạo thể lực cho cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, trung tâm hiện vẫn còn thiếu đội ngũ huấn luyện viên được đào tạo chuyên sâu về thể lực. Đây là một trong những hạn chế khiến cầu thủ trẻ chưa đạt được sự phát triển toàn diện về sức mạnh, tốc độ, khả năng va chạm và hồi phục sau tập luyện.

Để bắt kịp với các nền bóng đá hàng đầu châu Á, Sông Lam Nghệ An nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung cần xây dựng một chiến lược dài hơi và khoa học hơn, hướng tới việc phát triển nền tảng thể chất bền vững ngay từ lứa cầu thủ nhỏ tuổi. Khi được đầu tư đúng hướng, cầu thủ không chỉ khỏe hơn, bền hơn mà còn tự tin hơn trên hành trình vươn ra đấu trường quốc tế.

Trung vệ Tô Thành Nam (áo đỏ) - U15 SLNA. Ảnh: Chung Lê

Giấc mơ nâng tầm bóng đá Việt Nam

Sau World Cup 1998, Nhật Bản từng rơi vào hoàn cảnh tương tự Việt Nam hiện nay, khi cầu thủ nhỏ bé, thiếu sức mạnh và dễ hụt hơi trong các pha tranh chấp. Nhưng thay vì chấp nhận thực tế, Liên đoàn Bóng đá Nhật (JFA) đã tiến hành cải cách toàn diện, coi việc phát triển thể lực là nhiệm vụ trọng tâm quốc gia.

Nhờ kiên trì thực hiện suốt hơn 2 thập kỷ, cầu thủ Nhật Bản ngày nay đã cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn và đủ sức duy trì tốc độ cao suốt 90 phút. Họ đã vươn lên hàng đầu châu Á, nhiều người thi đấu thành công tại các câu lạc bộ lớn ở Đức, Tây Ban Nha và Anh. Đó là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của chiến lược đầu tư vào thể chất.

Toàn đội U15 SLNA thi đấu tại Giải giao hữu quốc tế tổ chức tại Trung Quốc. Ảnh: Chung Lê

Đây cũng là mô hình mà bóng đá Việt Nam, đặc biệt là Sông Lam Nghệ An, có thể học hỏi và áp dụng. Theo ông Trần Quang Dũng, để đạt chuẩn quốc tế, Sông Lam Nghệ An cần thực hiện đồng bộ 4 giải pháp trọng tâm. Đầu tiên là xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý cho từng cầu thủ. Tiếp đó là thiết kế giáo án thể lực hiện đại, kết hợp bài tập sức mạnh với bài tập có bóng. Đồng thời, chú trọng khâu hồi phục và phòng chấn thương để cầu thủ duy trì trạng thái tốt nhất. Cuối cùng là tăng cường giao lưu quốc tế để các em được rèn luyện trong môi trường bóng đá thực tế.

Nếu kiên trì theo hướng này, chỉ trong vài năm, thể hình và thể lực của cầu thủ Việt Nam chắc chắn sẽ được cải thiện rõ rệt. Khi đó, Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể trở thành lò đào tạo thể lực kiểu mẫu của cả nước, nơi sản sinh ra những cầu thủ khỏe mạnh, bền bỉ và đủ khả năng cạnh tranh ở các đấu trường lớn.

Bóng đá hiện đại không chỉ là cuộc chơi của kỹ thuật. Cầu thủ muốn thành công cần đủ sức chạy nhanh, tranh chấp tốt và duy trì phong độ suốt 90 phút. Kỹ thuật là nền tảng, nhưng thể lực mới là yếu tố giúp cầu thủ biến kỹ thuật thành hiệu quả thực tế.

Giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam sẽ không thể thành hiện thực nếu cầu thủ vẫn yếu thể chất. Nhưng nếu các trung tâm đào tạo như Sông Lam Nghệ An, PVF hay Viettel cùng chung tay xây dựng nền tảng thể lực bền vững, từ bữa ăn, bài tập đến giấc ngủ và quá trình hồi phục, thì con đường ấy hoàn toàn có thể đi đến đích.

Một thế hệ cầu thủ Việt Nam cao hơn, khỏe hơn và nhanh hơn sẽ là lời đáp cho khát vọng vươn xa. Khi đó, hình ảnh cầu thủ Việt nhỏ bé trong những bức ảnh so sánh chỉ còn là quá khứ. Trên sân cỏ quốc tế, họ sẽ là những chiến binh mạnh mẽ, tự tin và đủ tầm vóc để đưa bóng đá Việt Nam chạm tới giấc mơ lớn.