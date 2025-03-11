Thể Công Viettel 1-0 Thanh Hoá: siêu phẩm Đinh Viết Tú Cú sút chân trái 26 m ở phút 31 giúp Thể Công Viettel hạ Thanh Hoá 1-0 và trở lại top 3 vòng 9 V-League 2025/26; Đinh Viết Tú nói 50% là may mắn, đánh giá Ninh Bình đang chiếm ưu thế.

Cú nã đại bác bằng chân trái từ khoảng cách 26 m ở phút 31 của Đinh Viết Tú đem về chiến thắng 1-0 cho Thể Công Viettel trước Thanh Hoá ở vòng 9 V-League 2025/26. Ba điểm đưa đội bóng áo lính trở lại top 3, tiếp tục bám đuổi Ninh Bình và CAHN trong cuộc đua đỉnh bảng.

Đinh Viết Tú ghi bàn duy nhất cho Thể Công Viettel (Ảnh: TCVT)

Diễn biến chính: khoảnh khắc 31 phút định đoạt

Trong thế trận chặt chẽ, bước ngoặt đến ở phút 31 khi Đinh Viết Tú — cầu thủ từng khoác áo đội bóng xứ Thanh — tung cú sút xa chân trái đẹp mắt từ cự ly 26 m. Bóng đi căng và hiểm khiến thủ môn Xuân Hoàng không thể cản phá. Hậu vệ sinh năm 1992 không ăn mừng, thể hiện sự tôn trọng với đội bóng cũ. Tỷ số 1-0 được giữ đến hết trận, mang lại một clean sheet và chiến thắng tối thiểu cho Thể Công Viettel.

Phản ứng sau trận: nỗ lực tập thể và 50% may mắn

Sau trận, Đinh Viết Tú nhấn mạnh ý nghĩa của ba điểm trong bối cảnh đội vừa thua HAGL ở vòng trước: “Chiến thắng này có ý nghĩa lớn với Thể Công. Sau trận thua HAGL ở vòng trước, các cầu thủ đều đã ngồi lại và động viên nhau nỗ lực. Hôm nay đội đã thi đấu đầy cố gắng. Trước khi vào sân, anh em quyết tâm thắng trận để bám đuổi các đội phía trên.”

Nói về siêu phẩm “lá vàng rơi”, anh thẳng thắn: “Tôi không nghĩ gì ở tình huống đó, thấy bóng trước mặt thì sút thôi. Theo tôi, bàn thắng này 50% là may mắn.”

Tác động tới cuộc đua vô địch V-League 2025/26

Với 3 điểm trên sân Thanh Hoá, Thể Công Viettel trở lại top 3, xếp sau Ninh Bình (1) và CAHN (2). Nhận định về nhóm dẫn đầu, Đinh Viết Tú cho rằng Ninh Bình đang chiếm ưu thế: “Giữa ba đội, Ninh Bình đang bất bại và có được phong độ rất tốt mùa này. Tuy nhiên, cuộc đua còn dài và tôi nghĩ các đội đều có cơ hội.”

Cục diện sau vòng 9: CAHN áp sát, cuộc đua trụ hạng nóng

Chiến thắng trước PVF-CAND giúp CAHN áp sát ngôi đầu của Ninh Bình. Ở phía dưới, cuộc đua trụ hạng đang diễn biến khó lường.

BXH vòng 9 V-League: CAHN áp sát ngôi đầu, cực nóng cuộc đua trụ hạng

Thống kê chọn lọc

Tỷ số: Thanh Hoá 0-1 Thể Công Viettel

Người ghi bàn: Đinh Viết Tú 31'

Cự ly dứt điểm: khoảng 26 m

Chân dứt điểm: chân trái

Thủ môn đối phương: Xuân Hoàng

Thể Công Viettel giữ sạch lưới

Góc nhìn chiến thuật và tâm lý thi đấu

Trong một trận cầu mà không gian bị thu hẹp, cú sút xa là giải pháp tạo khác biệt. Bàn thắng của Đinh Viết Tú xuất phát từ quyết đoán cá nhân đúng thời điểm, qua đó giải bài toán bế tắc. Sau thất bại ở vòng trước, thông điệp được nhấn mạnh là kỷ luật và sự đồng lòng — yếu tố thường định hình quỹ đạo của một ứng viên cạnh tranh ở nửa trên bảng xếp hạng.

Thể Công Viettel lấy lại nhịp điệu bằng một chiến thắng tối thiểu, vừa đủ để duy trì áp lực lên hai đội dẫn đầu. Với Ninh Bình đang bất bại theo nhận định của chính cầu thủ ghi bàn, cuộc đua ở nhóm đầu hứa hẹn căng thẳng khi các trận “6 điểm” và những khoảnh khắc như phút 31 đêm nay trở thành ranh giới mong manh giữa bứt phá và hụt hơi.