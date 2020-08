Thế giới tuần qua: Lối thoát cho những khủng hoảng

Tăng tốc cuộc đua vaccine



Thông thường, quá trình hoàn thiện vaccine thường mất từ 10-15 năm. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đeo đẳng toàn cầu, việc sản xuất vaccine đang được các chính phủ và công ty dược phẩm hàng đầu đẩy nhanh quá trình. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cuộc chạy đua vaccine Covid-19 tiếp tục diễn ra với tốc độ chóng mặt.

Hơn 100 loại vaccine đang được phát triển trên khắp thế giới, nhưng chỉ có 4 loại - Moderna, AstraZeneca, SinoVac và Pfizer đã được thử nghiệm hàng loạt trên người giai đoạn 3 - giai đoạn đánh giá lâm sàng cuối cùng. Còn quá sớm để khẳng định “ứng viên” nào sẽ thành công, nên các chuyên gia y tế tỏ ra đầy thận trọng.

Việc thử nghiệm lâm sàng vaccine trên người tại Nga được tiến hành từ tháng 6. Ảnh: Reuters

Chính vì vậy, khi Nga trong tuần qua công bố kế hoạch phổ biến rộng rãi vaccine Covid-19 vào tháng 9, WHO kêu gọi Moskva tuân thủ hướng dẫn sản xuất vaccine an toàn và hiệu quả. Bình luận của WHO đưa ra do lo ngại về tốc độ phát triển vaccine của Nga. Trước đó, các nhà khoa học phương Tây đã lên tiếng bày tỏ nghi ngờ giới nghiên cứu của Nga đang “đốt cháy giai đoạn” để sản xuất vaccine. Họ cho rằng, cách Nga đưa vaccine vào sản xuất đại trà, chỉ 3 tháng thử nghiệm, rất khác so với Tây Âu và Mỹ cần mất tối thiểu 12-18 tháng.