Thế giới tuần qua: Siết chặt các biện pháp ứng phó khẩn cấp

(Baonghean.vn) - Thống đốc bang New York Andrew Cuomo có lẽ là chính trị gia được nhắc tới nhiều nhất sau Tổng thống Donald Trump. Bởi vì, New York chính là tâm dịch Covid-19 lớn nhất, và giờ đây là nơi biểu tình bạo lực diễn ra nghiêm trọng nhất. Người ta không chỉ quan tâm đến việc Andrew Cuomo dẫn dắt New York vượt qua “khủng hoảng kép” như thế nào, mà còn bị hấp dẫn bởi cách mà ông sẵn sàng đối đầu với Tổng thống để bảo vệ “lãnh địa” của mình.