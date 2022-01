Thể hiện tình cảm với Đảng, với Nhân dân bằng tác phẩm báo chí xây dựng Đảng chất lượng cao (*)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu tại Hội báo Xuân Nhâm Dần 2022 và Lễ trao giải báo chí Búa liềm Vàng Nghệ An năm 2021. Ảnh: Đức Anh

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa anh, chị em làm công tác báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An!

Hôm nay, trong không khí cả nước hướng về Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Nhâm Dần 2022, cũng là thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực, quyết tâm phòng chống dịch COVID-19, đồng thời thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - QPAN; chăm lo tốt hơn cho đời sống nhân dân khi Tết Nguyên đán đã cận kề. Tại thời điểm quan trọng này, tôi vui mừng được dự Hội báo Xuân – ngày hội của những người làm báo trên quê hương Bác và Lễ trao thưởng Giải Báo chí "Búa liềm Vàng - Nghệ An năm 2021", do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Nghệ An, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, thị xã Hoàng Mai phối hợp tổ chức. Lời đầu tiên, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Giải báo chí "Búa liềm Vàng - Nghệ An năm 2021", tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí cùng toàn thể các nhà báo, các hội viên Hội Nhà báo lời chào trân trọng, lời chúc tốt đẹp nhất.

Kính thưa quý vị và các bạn!

Năm 2021 đã khép lại, những ảnh hưởng tiêu cực do đại dịch COVID-19 đã và đang diễn ra gay gắt, ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh chúng ta vừa phải thực hiện “mục tiêu kép”, chống dịch đi đôi với duy trì, phát triển kinh tế…”, chuyển sang trạng thái bình thường mới “thích ứng, linh hoạt”, với quyết tâm và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh Nghệ An vẫn đạt được kết quả quan trọng, với nhiều điểm sáng. GRDP tăng 6,2%, thu ngân sách toàn tỉnh đạt trên 18.936 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 2,4 tỷ USD, tăng 52%, khu vực nông, lâm và thủy sản tăng 5,59%... Công tác đối ngoại, thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực; Các hoạt động văn hóa, xã hội được điều chỉnh linh hoạt để thích ứng với tình hình dịch COVID-19. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là phòng, chống dịch bệnh được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đúng hiệu quả; cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực...

Đây cũng là năm đầu tiên tỉnh ta thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, là năm Giải Búa liềm Vàng - Nghệ An bước sang năm thứ năm - một hành trình chưa dài nhưng sức lan tỏa ngày càng lớn, toàn diện của công tác xây dựng Đảng.

Phóng viên tác nghiệp khi đón công dân từ nước ngoài về qua Sân bay Vinh. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Nhìn lại năm 2021 với muôn vàn khó khăn, thử thách chưa từng có, có những thời điểm hoạt động sản xuất kinh doanh buôn bán phải tạm dừng, nhưng đây cũng là thời điểm các nhà báo dấn thân, thể hiện tinh thần lao động sáng tạo và trách nhiệm cao với tổ chức, với xã hội, với nhân dân.

Điều này đã được minh chứng qua Giải báo chí Búa liềm Vàng - Nghệ An năm 2021. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, trong khó khăn, thách thức, tinh thần, sứ mệnh cống hiến cao cả của đội ngũ người làm báo trên địa bàn tỉnh đã được thể hiện rõ nét, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp báo chí cách mạng của Đảng, của nhân dân. Điều đó cho thấy sự tâm huyết với nghề, trách nhiệm với xã hội của các nhà báo, với tinh thần dấn thân, hy sinh, góp phần làm sáng ngời tinh thần chiến đấu của báo chí, tinh thần làm nghề đúng đắn, dũng cảm để khẳng định giá trị tích cực của báo chí cách mạng - một nền báo chí lấy nhân dân, đất nước để phục vụ.

Đã có rất nhiều nhà báo không ngại hiểm nguy, lăn xả trên tuyến đầu chống dịch, xung kích tại những “điểm nóng”, tác nghiệp giữa bệnh dịch bủa vây để truyền tải thông tin nhanh, chính xác, chân thực nhất về mọi mặt của đời sống xã hội, của công tác phòng chống dịch, đặc biệt là tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.

Nhờ đó, công tác tăng cường chỉnh đốn Đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, việc thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng nông thôn mới đến công cuộc giảm nghèo bền vững…, được lan tỏa mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần định hướng, tạo sức mạnh dư luận, qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc chiến vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Giải báo chí Búa liềm Vàng được tổ chức hàng năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi vai trò sáng tạo của các cây bút chuyên và không chuyên trong việc tìm tòi, phát hiện đề tài và dấn thân cho lĩnh vực này. Mỗi bài viết, phóng sự, chương trình đăng, phát về công tác xây dựng Đảng sẽ giúp cho mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng làm tốt hơn vai trò lãnh đạo, định hướng cho cán bộ, đảng viên luôn giữ vững bản lĩnh của người cộng sản, thực sự là tấm gương sáng trong cuộc sống cũng như trong công việc, vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng.

Đồng chí Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lãnh đạo Báo Nghệ An và nhóm phóng viên đạt giải C - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Ảnh tư liệu: PV

Mùa giải năm nay đã hội tụ 126 tác phẩm tham gia, Ban giám khảo lựa chọn được 42 tác phẩm xuất sắc để trình Ban chỉ đạo tôn vinh, trao giải, đồng thời chọn tham dự Giải Búa liềm Vàng toàn quốc lần thứ VI, năm 2021. Niềm vui và vinh dự cho Nghệ An trong sân chơi Giải Búa liềm Vàng toàn quốc năm 2021 là đã có 3 tác phẩm vào chung khảo, trong đó đạt 1 giải C và 1 giải Khuyến khích giải Búa liềm Vàng toàn quốc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin chúc mừng các tác giả có tác phẩm được trao giải Báo chí Búa liềm Vàng - Nghệ An năm 2021 hôm nay và Giải Búa liềm Vàng toàn quốc, những tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc cho mùa giải. Lãnh đạo tỉnh trân trọng sự đóng góp của các đồng chí cùng rất nhiều phóng viên, biên tập viên, những người đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp cho lĩnh vực thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.

Sự tôn vinh hôm nay là sự ghi nhận tinh thần dấn thân, dũng cảm vượt qua áp lực, khó khăn để sáng tạo nên các tác phẩm Búa liềm Vàng. Kết quả cuộc thi đã phần nào phản ánh được những tâm huyết, trí tuệ, cố gắng của các tác giả, và quan trọng hơn, thể hiện được tình yêu với Đảng, với dân tộc, trách nhiệm với quê hương, đất nước, cùng chung sức, đồng lòng đưa Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh khóa XIX vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông đọc báo Nghệ An tại Hội báo Xuân 2022. Ảnh: Đức Anh

Kính thưa toàn thể quý vị và các bạn!

Giải báo chí Búa liềm Vàng - Nghệ An năm 2021 đã thu hút được nhiều tác phẩm chất lượng cao, nội dung giá trị, hình thức thể hiện hấp dẫn, có sức lan tỏa xã hội cao. Chúng ta cần phát huy, rút kinh nghiệm và bài học để có định hướng cho những mùa giải sau về chủ đề, về thể loại, theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của tỉnh trong từng năm, từng giai đoạn phát triển. Trong thời gian tới, tôi đề nghị, Ban Chỉ đạo tiếp tục có những cách làm mới, sáng tạo để làm sao Giải Búa liềm Vàng - Nghệ An ngày càng đi vào chiều sâu hơn nữa, có sức hấp dẫn, thu hút được sự tham gia tích cực của đông đảo cây bút chuyên và không chuyên, để ngày càng có nhiều tác phẩm có giá trị, khẳng định uy tín và tầm vóc của Giải báo chí Búa liềm Vàng Nghệ An.

Với tinh thần đó, tôi cũng mong rằng, năm 2022, các nhà báo, các phóng viên, các cộng tác viên sẽ tiếp tục tích cực thâm nhập vào thực tiễn đời sống, để không ngừng tìm tòi, sáng tạo, thể hiện tình cảm với Đảng, với nhân dân, với quê hương bằng những hành động cụ thể, thiết thực, bằng những “tác phẩm báo chí xây dựng Đảng chất lượng cao”.

Và tôi cũng xin nhắc lại một điều rất quan trọng rằng sứ mệnh của báo chí cách mạng không chỉ là phản ánh, truyền thông đơn thuần mà còn phải góp phần xứng đáng vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, cổ súy, phát triển các giá trị mới tốt đẹp của xã hội chúng ta theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhân đây, tôi cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí và người làm báo trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Một lần nữa, xin chúc quý vị đại biểu, các đồng chí, cùng tất cả các anh chị em phóng viên báo chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong công tác và trong cuộc sống.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Tiêu đề do Báo Nghệ An đặt