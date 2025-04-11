Xây dựng Đảng Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về các Nghị quyết của Đảng lần thứ nhất Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An vừa có Công văn số 107-CV/BTGDVTU ngày 04 tháng 11 năm 2025 về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về các Nghị quyết của Đảng lần thứ nhất.

Thực hiện Kế hoạch số 128-KH/BTGDVTW, ngày 17/9/2025 và Công văn số 2769-CV/BTGDVTW, ngày 27/10/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương “về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về các Nghị quyết của Đảng đối với cán bộ, đảng viên trên internet, lần thứ nhất”, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi Thể lệ cuộc thi trên các kênh thông tin; chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham gia cuộc thi theo yêu cầu về đối tượng dự thi.

2. Về nội dung thi, tìm hiểu:

- Các Nghị quyết của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

- Tìm hiểu những điểm cốt lõi, đổi mới của các nghị quyết trụ cột: Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

- Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

3. Đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện cuộc thi đảm bảo tiến độ, chất lượng, báo cáo kết quả thực hiện cuộc thi về Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trước ngày 10/12/2025.

THỂ LỆ CUỘC THI

1. Thời gian tổ chức cuộc thi:

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 03/11/2025 đến ngày 28/11/2025 (trừ thứ Bảy và Chú nhật)

+ Tuần 1: từ 7giờ 30 phút ngày 03/11 đến 17 giờ 30 phút ngày 07/11/2025

+ Tuần 2: từ 7giờ 30 phút ngày 10/11 đến 17 giờ 30 phút ngày 14/11/2025

+ Tuần 3: từ 7giờ 30 phút ngày 17/11 đến 17 giờ 30 phút ngày 21/11/2025

+ Tuần 4: từ 7giờ 30 phút ngày 24/11 đến 17 giờ 30 phút ngày 28/11/2025

2. Đối tượng dự thi:

Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo thuộc bậc 7, bậc 8, bậc 9 bậc 10, nhóm IV, Quy định 368-QĐ/TW ngày 08/9/2025 cùa Ban Chấp hành Trung ương, về danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị (không bao gồm cán bộ, đảng viên thuộc các cơ quan thường trú Việt Nam ở nước ngoài).

3. Hình thức thi và cách thức tham gia cuộc thi

3.1. Hình thức thi

+ Thi trắc nghiệm trực tuyến trên website: lyluanchinhtri.dcs.vn

+ Mỗi tuần thi có 01 bộ câu hỏi riêng, gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số lượt người dự thi (tổng 11 câu).

+ Người dự thi có thể sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối Internet để tham gia cuộc thi.

+ Mỗi cá nhân dự thi chỉ được đăng ký 01 tài khoản và phải đăng nhập tất cả các “trường” bắt buộc vào các ô theo quy định.

+ Người dự thi thực hiện các bước sau để tham gia thi:

3.2. Cách thức tham gia cuộc thi:

Người tham gia thi thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang lyluanchinhtri.dcs.vn, nhấn vào hình Cuộc thi trực tuyến để đăng nhập thi.

Bước 2: Tại mục đăng nhập:

+ Đối với người đã có tài khoản đăng nhập, người thi điền thông tin và nhấn vào nút hoàn tất đăng nhập.

+ Đối với người chưa có tài khoản đăng nhập thì nhấn vào mục Đăng ký mới tài khoản, sau đó điền thông tin theo hướng dẫn và nhấn vào nút hoàn tất Đăng ký.

Bước 3: Tại mục thi tìm hiểu Nghị quyết, người thi tiến hành trả lời các câu hỏi, chọn đáp án đúng.

Bước 4: Sau khi hoàn tất các câu hỏi, người thi tiến hành dự đoán số lượng người tham gia thi.

Bước 5: Sau khi hoàn thành các bước trên, người thi nhấn nút “Nộp bài” và kết thúc bài thi.

- Mỗi người tham gia thi, được thi tối đa là 03 lần/tuần thi.

- Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả các cá nhân trên website: lyluanchinhtri.dcs.vn

4. Tiêu chí xét giải thưởng:

Hàng tuần, giải thưởng được xét lần lượt theo các tiêu chí sau:

- Tiêu chí 1: Trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm.

- Tiêu chí 2: Dự đoán chính xác hoặc gần chính xác nhất số lượt người dự thi.

- Tiêu chí 3: Thời gian hoàn thành các câu hỏi dự thi sớm nhất

5. Cơ cấu giải

Giải thưởng cho mỗi tuần thi, bao gồm:

01 Giải Nhất: 2.000.000 đồng

02 Giải Nhì: 1.500.000 đồng

03 Giải Ba: 1.000.000 đồng

05 Giải Khuyến Khích: 500.000 đồng

Kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ thông báo trên trang Đề án và có văn bản gửi cấp ủy quản lý đảng viên.

Cá nhân tham gia thi đạt kết quả cao sẽ nhận được nhận tiền giải thưởng và Giấy chứng nhận đạt giải của Ban Tổ chức cuộc thi theo quy định.

Tiền thưởng sẽ được trao trực tiếp hoặc chuyển tới tài khoản cá nhân của người đạt giải (theo thông tin cá nhân người đạt giải cung cấp, xác nhận).

II. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DỰ THI

+ Chấp hành nghiêm Thể lệ cuộc thi. Mỗi người dự thi được tham gia cả 04 đợt thi. Người dự thi đạt giải được nhận (hoặc ủy quyền cho người khác) giải thưởng cuộc thi. Mọi thông tin cá nhân người dự thi (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) phải đảm bảo chính xác đế phục vụ việc chuyến, nhận tiền giải thưởng và Giấy chứng nhận.

+ Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong các trường hợp phát sinh khách quan do thiên tai, bão lũ, sự cố điện lưới, viễn thông, tác động mất kết nối truy cập internet, ảnh hưởng đến kết quả của người tham gia thi.

Kết quả cuộc thi, sẽ là một trong những căn cứ để các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đánh giá thi đua cuối năm.