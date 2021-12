The Vitamin Shoppe Việt Nam khai trương Showroom mới nhất tại thành phố Vinh

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm, vị trí địa lý giao thương thuận tiện, thành phố Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, sôi động. Cùng với đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng tăng lên; nhận thức về việc nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như chất lượng các dịch vụ y tế, giáo dục, chất lượng môi trường sống có nhiều thay đổi tích cực.

Lễ cắt băng khánh thành Store của The Vitamin Shope Việt Nam tại thành phố Vinh. Ảnh: Phú Hương

Chúng tôi tin rằng, việc nâng cao chất lượng sức khỏe của người dân sẽ góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung”.

Mr Hoàng Anh - Phó Chủ tịch Kim Liên Group, CEO The Vitamin Shoppe Việt Nam chia sẻ: “Với sứ mệnh cải thiện sức khỏe của cộng đồng Việt Nam một cách toàn diện, mục tiêu của The Vitamin Shoppe Việt Nam là cung cấp đầy đủ tất cả các giải pháp sản phẩm cho cộng đồng, các giải pháp ăn uống, sinh hoạt khoa học để từ đó, tất cả chúng ta có thể đạt được phiên bản tốt nhất của mình về mặt sức khỏe.

Thấu hiểu nhu cầu đó, The Vitamin Shoppe Việt Nam quyết định đồng hành cùng người dân thành phố Vinh nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung trong hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sản phẩm về Việt Nam đã được đăng ký theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Ảnh: Phú Hương

The Vitamin Shoppe Việt Nam là đối tác độc quyền và nằm trong chuỗi phân phối toàn cầu của The Vitamin Shoppe - thương hiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe uy tín đến từ Mỹ.

“Từ 7.000 sản phẩm, chúng tôi đã chọn lọc và mang đến cho người tiêu dùng Việt hơn 400 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Tất cả các sản phẩm đều đã trải qua hơn 300 bước kiểm nghiệm nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng tốt nhất khi đến tay người tiêu dùng”, Mr Hoàng Anh cho biết.

Bên cạnh đó, các sản phẩm đều đạt các chứng nhận, chứng chỉ chất lượng như tiêu chuẩn thực hành sản xuất GMP, thực phẩm không biến đổi gien, nguyên liệu organic hữu cơ, không chứa gluten, không chứa các thành phẩm từ sữa, không chứa thành phần từ hạt, không chứa thành phần từ đậu nành…

Tất cả các sản phẩm đều đã trải qua hơn 300 bước kiểm nghiệm nghiêm ngặt trước khi đến tay người tiêu dùng. Ảnh: Phú Hương

Đây là những tiêu chuẩn do các chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ hàng đầu thế giới và Hoa Kỳ nghiên cứu, và là những tiêu chuẩn cao nhất thế giới đối với sản phẩm thuộc ngành dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm về Việt Nam đã được đăng ký theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Tất cả những chứng nhận, chứng chỉ chất lượng này sẽ giúp khách hàng yên tâm khi lựa chọn và sử dụng của The Vitamin Shoppe Việt Nam.



Khách hàng được thăm khám và tư vấn sức khỏe miễn phí. Ảnh: Phú Hương

Sự kiện khai trương showroom The Vitamin Shoppe tại thành phố Vinh vào ngày 19/12/2021 hứa hẹn mang đến cho quý khách hàng những trải nghiệm tuyệt vờ i trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Để chào mừng sự kiện trọng đại này, The Vitamin Shoppe Việt Nam dành tặng Chương trình Ưu đãi đặc biệt trong tuần lễ khai trương từ ngày 19/12 - 26/12 cho tất cả các khách hàng tại Store The Vitamin Shoppe Vinh - Tòa nhà Honda Ô tô Vinh, Đại lộ Lê-nin, phường Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An:

- Nhận ngay buổi thăm khám và tư vấn sức khỏe cùng chuyên gia sức khỏe trị giá 500.000 đồng.

Store của The Vitamin Việt Nam tại thành phố Vinh nằm trên Đại lộ 32. Ảnh: Phú Hương

- Phần quà đặc biệt trong tuần lễ khai trương.Tuy nhiên, số lượng gói thăm khám và phiếu ưu đãi có hạn, đồng thời để thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch bệnh cũng như để được ưu tiên tiếp đón, quý khách hàng hãy đăng ký tham gia ngay tại đây! Hoặc gọi tới

Là 1 trong 2 thương hiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe lớn và lâu đời nhất tại Mỹ với 50 năm phát triển, The Vitamin Shoppe đã có hơn 800 cửa hàng trên khắp nước Mỹ và nhiều nước trên thế giới. Có đến 98% người Mỹ biết đến thương hiệu The Vitamin Shoppe.



Giờ mở cửa: 08h -21h hàng ngày.Địa chỉ: Tòa nhà Honda Ô tô Vinh, Đại lộ Lê-nin, phường Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An► Shopee: https://shopee.vn/vitaminshoppevietnam► Facebook: The Vitamin Shoppe Vietnam► Website: https://vitaminshoppevietnam.com.vn