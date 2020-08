Thêm 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP. Đà Nẵng, cho biết, "bệnh nhân 524", nữ, 86 tuổi, quê Quảng Nam, có bệnh nền là suy tim, suy thận mạn tính. Từ ngày 11 đến 16/7, bệnh nhân vào điều trị tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng, được chẩn đoán Zona thần kinh bội nhiễm, chuyển đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng cùng ngày.

Ngày 18/7, bà có dấu hiệu sốt và được chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình An. Ngày 27/7, bệnh nhân chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Ngày 31/7, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị, tình trạng tỉnh lơ mơ và suy kiệt.

Ngày 1/8, bệnh nhân tỉnh, vẫn còn mệt; đến 18h hôn mê, mạch chậm dần, 22h có mạch trở lại. 0h ngày 2/8, bệnh nhân trở nặng ngừng tim, ngừng hô hấp, tử vong lúc 5h30.

Chẩn đoán tử vong do choáng nhiễm trùng, nhiễm độc, suy hô hấp cấp không hồi phục trên bệnh nhân suy đa tạng nhiễm Covid-19.



"Bệnh nhân 475", nữ, 83 tuổi, quê Đà Nẵng, vào Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 12/7, bệnh nền là thoái hóa đa khớp. Bà nằm một chỗ 6 năm nay, phẫu thuật dạ dày. Ngày 12/7, bà khởi bệnh với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, điều trị tại Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đà Nẵng.Ngày 17/7, bệnh nhân xuất hiện sốt. Ngày 30/7 phát hiện dương tính nCoV, bà được chuyển cách ly. 4h30 ngày 2/8, bệnh nhân suy kiệt nặng, chỉ 15 phút sau đã hôn mê sâu, đến 5h45 tử vong.Chẩn đoán bệnh nhân tử vong do hội chứng mạch vành cấp, viêm túi mật, thoái hóa đa khớp, tăng huyết áp và Covid-19.Đây là bệnh nhân Covid-19 thứ 4 và 5 tử vong ở Việt Nam kể từ khi dịch bùng phát đầu năm nay. Hôm qua, "bệnh nhân 499" tử vong do ung thư máu ác tính, viêm phổi nặng và Covid-19. Hai ca tử vong trước đó là "bệnh nhân 428" bị nhồi máu cơ tim trên bệnh lý nền và Covid-19; "bệnh nhân 437" do sốc nhiễm trùng trên nền bệnh lý nặng và Covid-19.Bộ Y tế ghi nhận đang điều trị 18 bệnh nhân Covid-19 nặng liên quan Đà Nẵng, đều là người cao tuổi và có nhiều bệnh lý nền.Trong 9 ngày qua, Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 104 ca, Quảng Nam 26, TP HCM 8, Hà Nội 2, Quảng Ngãi 2, Thái Bình và Đắk Lắk mỗi nơi 1.Tổng số ca nhiễm cả nước lên 590, trong đó 373 người đã khỏi, 5 người tử vong, 213 bệnh nhân đang điều trị.