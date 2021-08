Thêm 2 đối tượng trong nhóm ‘siêu trộm chó’ ra đầu thú

Bắt giữ đối tượng câu trộm gần 100kg chó mang đi tiêu thụ (Baonghean.vn) - Đối tượng Nguyễn Văn Thuyên điều khiển xe ô tô bán tải chở 05 con chó đang sống đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đến thời điểm này, đơn vị đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong đường dây trộm chó liên tỉnh. Theo lời khai ban đầu, trong khoảng gần 2 tháng, các đối tượng đã gây ra 50 vụ trộm chó.



Trước đó, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 6/2021, trên địa bàn một số huyện của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh liên tục xảy ra tình trạng mất trộm chó gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Số tang vật Công an thu giữ tại chỗ. Ảnh: Bình Nguyên

Sau một thời gian nắm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, đến 2 giờ, ngày 30/7/2021, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Nghi Lộc đồng chủ trì với Công an các xã: Nghi Phương, Nghi Mỹ đã phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản (trộm chó), bước đầu bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thuyên (SN 1993), trú tại xóm 10, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc về hành vi trộm cắp tài sản và Lương Thị Bích Ngọc (SN 1975), trú tại phường Hồng Sơn, thành phố Vinh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Biết đồng phạm của mình đã bị bắt giữ, ngày 6/8/2021, 2 đối tượng khác trong chuyên án trộm chó cùng trú tại xóm 10, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc là: Nguyễn Văn Duyệt (SN 1996) và Nguyễn Hồng Cương (SN 1998) cũng đã đến Công an huyện Nghi Lộc để đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 6/2021 đến nay, đã gây ra trên 50 vụ trộm chó của người dân tại địa bàn các huyện: Nghi Lộc, Hưng Nguyên, thành phố Vinh, Yên Thành, Đô Lương và một số huyện của tỉnh Hà Tĩnh với tổng thiệt hại trên 200 triệu đồng. Đối tượng Nguyễn Văn Duyệt và Nguyễn Hồng Cương ra đầu thú ngày 6/8. Ảnh: Bình Nguyên

Cơ quan Công an cũng thu giữ tang vật: 5 con chó có trọng lượng 105 kg, 5 bì xác rắn, 1 súng bắn điện tự chế, 1 kiếm tự chế, 4 chai thủy tinh, 1 xe ô tô bán tải dùng để chở chó, 1 xe máy, 1 lồng sắt, 4 điện thoại di động và các vật chứng khác liên quan đến vụ án.



Hiện Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.