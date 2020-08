Thêm 30 người ở 6 tỉnh, thành mắc Covid-19, Việt Nam ghi nhận 620 ca

Trong số bệnh nhân, có người làm quán ăn gần Bệnh viện Đà Nẵng, đi đám cưới cùng bệnh nhân 416, chăm người nhà tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đặc biệt có 15 bệnh nhân (bệnh nhân 604-619) ghi nhận tại các đơn vị y tế trên địa bàn Đà Nẵng.



Như vậy từ 25/7 đến nay, đã có 173 ca liên quan tâm dịch Đà Nẵng được ghi nhận. Thông tin chi tiết các ca mắc mới như sau:



CA BỆNH 591 (BN591): Bệnh nhân nữ, 63 tuổi, Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngày 19-20/7/2020 có tiếp xúc trực tiếp với BN456 tại TP. Đà Nẵng.



CA BỆNH 592 (BN592): Bệnh nhân nữ, 100 tuổi, Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngày 22/7/2020 vào điều trị tại Bệnh viện Bình An, tỉnh Quảng Nam và sau đó có thời gian điều trị cùng khoa Nội với BN524.



CA BỆNH 593 (BN593): Bệnh nhân nam, 75 tuổi, TP. Hội An, Quảng Nam. Tháng 7 bệnh nhân thăm vợ điều trị khoa Nội - Thận - Nội tiết Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.



CA BỆNH 594 (BN594): Bệnh nhân nữ, 68 tuổi, TP. Hội An, Quảng Nam. Ngày 14 và 20/7/2020, bệnh nhân chăm con gái tại khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng.



CA BỆNH 595 (BN595): Bệnh nhân nữ, 50 tuổi, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Ngày 19/7/2020, bệnh nhân tới Bệnh viện Đà Nẵng thăm bố và có tiếp xúc với BN510. Từ ngày 20-25/7/2020, BN595 và BN510 thay nhau chăm sóc bố tại Bệnh viện Đà Nẵng.



CA BỆNH 596 (BN596): Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân là nhân viên y tế phòng khám tư. Các ngày 14, 15, 16, 17, 19/07/2020 vào khoa Ngoại chấn thương thần kinh, Bệnh viện C Đà Nẵng thăm người bệnh.